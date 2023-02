Amici 22, Samuele Segreto di nuovo in sfida: eliminato?/ Il verdetto

Amici 22 di Maria De Filippi, Samuele Segreto nuovo eliminato dal circuito ballo?

Si infiamma la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi, con l’ennesima sfida che vede Samuele Segreto del circuito ballo in corsa al talent, a rischio eliminazione. O almeno, questo é stando alle ultime anticipazioni TV relative alla nuova puntata domenicale del talent, la cui messa in onda é prevista per il 5 febbraio 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. La messa in sfida del ballerino allievo di Emanuel Lo nasce per il volere del professore di danza, in comune accordo preso con la produzione del talent show. Questo, in seguito al Capodanno choc, un fatto grave di cui Samuele é responsabile tra i 6 allievi sospesi. E la sfida per il giovane che si protrae da 3 settimane, alla nuova puntata registrata, evolve in un verdetto definitivo. Nelle due puntate precedenti il destino di Samuele Segreto é stato congelato.

Francesca Bernabini ha palesato un manifesto imbarazzo, chiamata alla scelta tra Samuele e lo sfidante esterno Paky, e alla seconda tornata, poi, Alessandra Celentano ha liberato dall’impasse la giudice conferendo un banco a quest’ultimo, divenuto new entry ad Amici 22.

Samuele Segreto vince la sfida e si avvicina il serale di Amici 22…

La new entry e quindi nuovo concorrente però non ha eliminato, di fatto, Samuele Segreto, lasciato in sospensione di giudizio. Ma alla nuova puntata habemus finalmente il verdetto, come anticipato da Amici news e Superguida TV: “Samu ha vinto la sfida contro Mattia Fasan. Il ballerino ha conquistato finalmente la maglia del pomeridiano. Ora può cercare, insieme a tutti gli altri, di agguantare quella del Serale”.

La corsa per un posto al serale del talent, fase TV di Amici 22 dalla partenza prevista per la primavera di Canale 5, quindi, prosegue per l’allievo di Emanuel Lo. Samuele Segreto non é più, almeno non per il momento, papabile nuovo eliminato dal talent show.

