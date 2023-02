Amici 22, Samuele Segreto eliminato e non va al serale?/ Scontro Celentano vs Todaro

Amici 22 di Maria De Filippi, Samuele Segreto rischia di rivelarsi eliminato prima del serale?

Samuele Segreto é indicato come uno dei possibili nuovi eliminati ad Amici 22 di Maria De Filippi. Quando ormai manca poco al via alla nuova fase TV del talent, ossia il serale, Raimondo Todaro mette in discussione il ballerino di hip hop sulla sua categoria di danza, il latino. Così come emerge dal rinnovato daytime del talent, in onda in chiaro TV su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Raimondo Todaro e Alessandra Celentano presenti in studio e Emanuel Lo presente in videoconferenza streaming da remoto convocano al centro dello studio del talent Samuele Segreto, chiamandolo all’esecuzione del compito. Una coreografia di latin dimostrata dal professionista Umberto Gaudino, ballerino del corpo di ballo di Amici 22. E quando è ormai vicino il serale del talent show di Canale 5, al termine dell’esibizione l’opinione della commissione interna rappresentata dai professori di Amici appare piuttosto divisa.

Alessandra Celentano affonda Samuele Segreto, prima del via al serale di Amici 22

Da una parte Todaro riconosce al giovane il merito di aver eseguito in modo soddisfacente una choreo che non rientra nello stile di danza della sua categoria, il latino, per la gioia del mentore di Segreto, Lo. Dall’altra parte, invece, la Celentano si direbbe incerta di confermare Samuele, definendolo in sintesi l’antidanza, almeno per ciò che concerne il latino. Dal suo canto, seppur affermando di non voler rilasciare una sentenza sul piano tecnico, la Celentano accende lo scontro con Lo e Todaro affondando Samuele sul fronte dell’espressione nel latin, con tanto di una sonora stoccata destinata ai colleghi “Ma come siamo buoni…”. Un giudizio che Samuele contesta nella misura in cui sente di essere cambiato in positivo rispetto a come si presentava un termini di danza al debutto TV segnato ad Amici 22.

“Io mi sto impegnando tanto e tengo ai pensieri di tutti i prof ma io mi mi vedo meglio in tante cose”, é in sintesi il pensiero dell’allievo di Emanuel Lo, che ora rischia di rivelarsi eliminato al talent ad un passo dal serale.

In vista del Serale la maestra Celentano e la prof Arisa incontrano i loro allievi che non hanno ancora conquistato la maglia dorata, Samu e il compito del maestro Todaro, le paure di Ramon… Per rivedere subito la puntata di oggi di #Amici22 clicca QUI 👇 https://t.co/gQZ1wSpdGO — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 22, 2023

