Amici 22, Samuele Segreto in crisi: eliminato prima del serale?/”Mi faccio il cu*o..”

Amici 22 di Maria De Filippi, Samuele Segreto é il nuovo eliminato al talent?

Prosegue la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi, con Samuele Segreto che finisce in preda ad una crisi, al timore di rivelarsi eliminato. Quando ormai manca poco alla fase serale TV di Amici 22, nel rinnovato daytime del talent datato 27 gennaio 2023 su Canale 5, Samuele Segreto dà libero sfogo al timore che possa perdere il banco di studio al talent di Canale 5, al termine della sfida che si protrae per lui da tre settimane e che lo attende, come provvedimento disciplinare, in seguito al Capodanno choc. Un “fatto grave”, censurato in tv, e per cui ora lui rischia il posto all’ambito serale di Amici 22.

“Se vado a casa mi inca**o…- sbotta, preoccupato Samuele Segreto, lasciandosi immortalare piuttosto provato dalle telecamere ad Amici-. Anni di impegno..arrivo…”. É uno sfogo durissimo quello che vede l’allievo ballerino ed elemento del team facente capo ad Emanuel Lo, ad Amici 22: ” mi faccio quattro mesi il cu*o ed é proprio brutto il pensiero di cedergli il posto, non voglio…”, prosegue poi Samuele. Questo, lasciando intendere che non potrebbe accettare l’idea di vedersi sostituito da uno sfidante esterno, alla fase serale dello show dei talenti di Canale 5.

Web insorge contro Amici 22

Un pensiero che attanaglia il ballerino di hip hop, quello di uscire di scena ad un passo dal serale del talent, che intanto trova le reaction di consolazione per Samuele Segreto, che giungono da parte dei telespettatori attivi via web. “È assurdo vedere in dubbio uno dei più bravi ballerini di quest’edizione (a mani basse proprio) ed altri allievi che secondo me non dovrebbero proprio essere nella scuola!!”, si legge in uno dei commenti di contestazione contro il talent, tacciato di penalizzare il talento per effetto delle vicende personali degli allievi coinvolti nel “Capodanno choc”. Un caso la cui natura resta ancora top-secret.

I dubbi di Gianmarco per il Serale, la paura di Samu per la sfida, Jore si racconta al prof Zerbi, gli allievi incontrano lo scrittore Giovanni Floris… Cliccate subito qui per rivedere la puntata di oggi di #Amici22 ⬇ https://t.co/phpOL8ZVVn — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 27, 2023













