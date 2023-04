Amici 22, Samuele Segreto lascia la danza per fare l’attore?/La scelta dell’eliminato

Amici 2023 di Maria De Filippi, Samuele Segreto non si salva al ballottaggio contro Wax e…

I fan non si sarebbero aspettati la sua uscita di scena da Amici 22, eppure Samuele Segreto si rivela l’eliminato con un’ardua scelta tra la danza e il ruolo di attore. Particolarmente virali nel web sono, non a caso, le esclusive immagini dell’addio di Samuele Segreto ad Amici 22. In particolare, suscita grandi emozioni in rete il momento della comunicazione del verdetto dei giudici al ballerino da parte della conduttrice Maria De Filippi. La regina di ascolti TV fa sapere a Samuele di non essere riuscito a salvarsi dal ballottaggio che lo vedeva schierato contro il cantautore Wax, al termine delle tre manche di sfida della terza puntata serale del talent. E, incalzato dalle domande della conduttrice, sulle sensazioni maturate rispetto all’eliminazione e il percorso di studio della danza intrapreso ad Amici 22, Samuele Segreto é visibilmente commosso.

Oriana Marzoli lite con Micol Incorvaia / "Ho paura a parlarti per come mi rispondi"

Poco prima di venire a conoscenza del verdetto, Samuele si stringe all’amico Wax, con i rivali amici che si dicono tristi e al contempo felici per il fatto di essere finiti al ballottaggio insieme. “Proprio con te dovevo finire a rischio? Fa strano, ho troppo la sensazione che vado a Monreale, a casa…”, sussurra commosso Samuele all’amico e Wax gli fa eco, “non potevo avere compagnia migliore…”. Dopodiché i due talenti a rischio chiedono a Maria De Filippi il verdetto secco, “vai dritta”. Ma prima la conduttrice incalza Samuele su una possibile scelta futura, quella della professione artistica tra il suo essere ballerino in quanto talento di Amici 22 e il suo essere attore, dal momento che é uscito il film Stranizza d’amuri di Beppe Fiorello, che lo vede nel cast da attore protagonista. La scelta di Segreto viene presto rivelata.

Mauro Coruzzi, Platinette racconta l'ictus/ "Paralizzato, come in un fermo immagine"

Samuele Segreto é l’eliminato al terzo serale di Amici 22: la scelta

Al termine del terzo serale, poco prima di apprendere della sua eliminazione, Samuele Segreto fa, così, sapere di vedersi combattuto, ma alla fine sceglie: “Non vorrei mai scegliere, voglio vivere di arte. E se fossi obbligato a scegliere, la danza é al primo posto, perché per me é il lunguaggio dell’anima”.

LEGGI ANCHE:

Amici 22, Maddalena Svevi la nuova Britney Spears?/ Batte Isobel: web in tilt!

© RIPRODUZIONE RISERVATA