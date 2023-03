Amici 22 serale 2023, Celentano sfida Mattia con Gianmarco/ “Forse non sei sensuale”

Amici 22 serale 2023, Mattia Zenzola contro Gianmarco Petrelli: Alessandra Celentano vuole il guanto di sfida

Si accende la competizione targata Amici 22 serale 2023, che ora vede Alessandra Celentano chiamare Mattia Zenzola alla sfida contro Gianmarco Petrelli. La prova di ballo voluta dalla maestra della scuola più amata dagli italiani chiama i due ballerini competitor al serale di Amici a sfidarsi in fatto di sensualità. Una dote che, a detta della maestra di danza classica, Mattia Zenzola non avrebbe e non di certo innata.

“Mattia, abbiamo lavorato su concentrazione, presenza scenica…- spiega la maestra nell’rvm destinato al destinatario del guanto di sfida che vuole fare emergere ad Amici 22 serale 2023 la manifesta superiorità di Gianmarco Petrelli al confronto con Mattia Zenzola- …la choreo é incentrata sulla sensualità. La prova, che nell’ambito della competizione, assume la denominazione di “guanto di sfida”, esige “un coinvolgimento totale”, dovrà essere passionale e lo sfidato Mattia Zenzola proprio come lo sfidante Gianmarco Petrelli sono chiamati a conquistare l’occhio pubblico sfoderando le loro capacità di catalizzare l’attenzione su di sé, sensualità in primis. “Forse non le possiedi” é infine la frecciatina che Alessandra Celentano destina a Mattia Zenzola.

Il web svela il favorito

Che Mattia e/o Gianmarco possano rifiutare il guanto alla prima puntata targata Amici 22 serale 2023? Nel frattempo, l’opinione dei telespettatori di Amici 22 rispetto al guanto di sfida, si divide tra le reazioni social più disparate nel web. Interazioni che sono perlopiù una contestazione che taccia la scelta artistica della Celentano di volgarità, con tanto di nomea della prova TV da lei voluta di “guanto porno”. “Daje Mattia”, si legge tra gli innumerevoli commenti social, perlopiù di supporto verso lo sfidato Mattia Zenzola. E ancora: “Dai questo guanto di sfida si può fare”, “Mattia, please, asfalta Gianmarco con il talento che hai innato e la tua bellezza”.

Busta rossa da parte della maestra Celentano: Mattia dovrà confrontarsi con Gianmarco in un guanto di sfida! #Amici22 pic.twitter.com/fCM5MomNtH — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 17, 2023













