Amici 22 serale, Angelina Mango in crisi: si ritira?/ “Non mi fido di me”

Amici 22 serale, Angelina Mango si ritira? Le ore della crisi, prima del via del serale

Nelle ore segnate dall’attesa per la partenza del serale di Amici 22, Angelina Mango preoccupa i fan destando l’ipotesi generale di un suo preannunciato ritiro dal talent show. La figlia d’arte del compianto Pino Mango e l’ex lead-voice dei Maria Bazar, Laura Valente, vive un momento di crisi personale e artistica piuttosto forte, una sorta di recidiva delle insicurezze maturate negli ultimi anni che hanno minato l’autostima della giovane cantautrice di Maratea. E le immagini del momento buio, vissuto tra le mura della sala prove di canto, nell’attesa del via alla sfida dei talenti del serale di Amici 22, fa sollevare l’ipotesi che lei possa dirsi tra i primi eliminati dal talent, anche nell’ipotesi di un ritiro. Una possibilità che si ipotizza, per l’occhio pubblico, viste le immagini della crisi di cui Angelina Mango é protagonista nel rinnovato daytime di Amici, datato 14 marzo 2023.

“Non mi fido di me, anche se domani dovessi stare meglio… ci ricadrei- esordisce tra le lacrime dello sfogo la figlia del compianto Pino Mango, senza escludere la volontà di un ritiro dalla gara dei talenti con in palio il montepremi finale di Amici 22 -, qua sono stata bene”. Poi, però, la figlia d’arte e cantautrice allieva di Lorella Cuccarini, ammessa tra i 15 concorrenti al serale di Amici 22, trova la forza per riconoscere anche degli aspetti positivi nel percorso di studio del canto intrapreso al talent. Questo, in un bilancio consuntivo tra il presente e il passato antecedente ad Amici 22: “io non stavo bene e non volevo venirci qua. Ritornare a odiarmi é deludente e non voglio questo”, aggiunge, quindi, spiegando di tenere alla crescita personale conseguita in positivo nella sua vita, attraverso l’esperienza intrapresa ad Amici 22.

Maria De Filippi interviene: Angelina Mango confermata al serale di Amici 22?

E a confortare la giovane é la produzione di Amici 22, in particolare la conduttrice e produttrice del format dei talenti, Maria De Filippi. La vedova di Maurizio Costanzo interviene, in un dialogo con Angelina Mango finita in preda alla crisi, sincerandosi che la figlia d’arte stia bene e che voglia consapevolmente continuare a concorrere al talent show, quando é ormai alle porte il serale.

“Forse sei cresciuta? Hai fatto la cosa che ti piace di più al mondo e questo conta… Ne hai fatte di cose, no? Amici é un’esperienza forte -spiega ad Angelina, Maria, esortando la giovane ad analizzare l’importanza del percorso affrontato con forza d’animo ad Amici 22 -, non é facile se la vivi in modo vero, quando hai il confronto con tante persone… é molto piu difficile che scrivere una canzone”. A questo punto, Angelina Mango sembra rincuorata, grazie al supporto di Maria De Filippi, quindi si scusa con la conduttrice. Il rischio del ritiro della cantautrice ammessa al serale del talent.si direbbe così, quindi, presto rientrato.

Durante una lezione Angelina ha un momento di sconforto… #Amici22 pic.twitter.com/n4DQCrxVr0 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 14, 2023













