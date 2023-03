Amici 22 serale, Raimondo Todaro sbugiarda Emanuel Lo: “Vaffa*!”/ Il guanto prof

Amici 22 di Maria De Filippi, Raimondo Todaro reagisce al guanto prof di Emanuel Lo

É un Raimondo Todaro inedito quello che replica al successo di Emanuel Lo al debutto del serale di Amici 22. I due insegnanti di ballo al talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi, nella puntata di Amici 22 del 18 marzo 2023, sono chiamati a sfidarsi in una gara a 3 squadre che li vede diretti rivali insieme al team capeggiato da Alessandra Celentano per la quota ballo, tra i due circuiti del talent con il canto. E l’occasione é il guanto prof, dove Emanuel Lo schiera per la squadra capeggiata con Lorella Cuccarini é un Jackson Medley, che vede il compagno di Giorgia spiazzare tutti, in una prova ispirata al re del Pop Michael Jackson, sulle note di Smooth criminal.

Raimondo Todaro taccia Emanuel Lo di falsa modestia

E come un “dolce criminale”, da vero animale da palco, Emanuel Lo manda in sconquasso i telespettatori attivi nel web. Tanto che via social é un tripudio di interazioni di consenso per il maestro. E, tra le altre reaction, quella di Raimondo Todaro, che giunge via TikTok in un video postato dal diretto interessato, sbugiarderebbe Emanuel Lo nella rivelazione di un retroscena. Emanuel avrebbe lamentato di non sentirsi all’altezza del palco, prima del debutto al serale di Amici 22. Ma Raimondo Todaro, ora, proprio non ci sta in una replica piccata: “‘Nun gliela faccio più’…’Bro, sono 15 anni che non salgo sul palco… Bro, mi vergogno oramai… Bro qua Bro là’, ma va**anculo, va!”. Insomma, Todaro stenta a credere che Emanuel lo non si sentisse all’altezza di esibirsi si un palco come quello di Amici, riconoscendo al diretto rivale, tra il serio e il faceto, il grande merito del successo conseguito con l’omaggio al Re del Pop.

Che Emanuel Lo voglia replicare a chi ora lo accusa non troppo velatamente di falsa modestia? Chissà, cosa accadrà ancora al serale di Amici 22 di Maria De Filippi.

