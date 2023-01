Amici 22 serale, sfida a 3 squadre: Celentano e Zerbi divisi?/ Arisa in coppia con..

Amici 22 di Maria De Filippi,

Manca poco al serale di Amici 22 di Maria De Filippi e, nell’attesa, si delineano delle ipotesi sulle configurazioni delle squadre che si contenderebbero la vittoria del montepremi finale prevista con un vincitore del talent. Nel caso in cui si confermasse l’impostazione della sfida ad Amici 22, della scorsa edizione del talent, si assisterebbe ad una gara serale a 3 squadre, con annessi altri dettagli ereditati da Amici 21. Il serale TV di Amici 22, probabilmente in partenza dalla primavera di Canale 5, vedrebbe i concorrenti del talent formare tre team tra loro contrapposti, ciascuno dei quali seguito da due tra i 6 professori ingaggiati nella scuola: Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Arisa insegnanti di canto, Emanuel Lo, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro insegnanti di ballo. Ciascuna squadra concorrente sarebbe, quindi, mista. Formata cioé da un insegnante di canto e dei concorrenti, tra cantanti e ballerini in corsa al talent. Rispetto alla scorsa edizione del talent Amici 21, Amici 22 in corso presenta due novità nel cast dei professori, ossia la new entry Emanuel Lo nel ballo e la re-entry Arisa nel canto.

La cantante di Sincerità, lo scorso anno, prendeva parte a Ballando con le stelle 2021/2022, rendendosi così indisponibile a prendere parte al talent dopo una precedente esperienza nel ruolo di insegnante di canto, registrata ad Amici 20. Ma quali configurazioni di squadre si avrebbero al prossimo serale di Amici 22?

Emanuel Lo fa squadra con Arisa? L’ipotesi della novità di Amici 22

La prima ipotesi che potrebbe concretizzarsi é che Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, ormai storica coppia collaudata in anni del serale di Amici, possano confermarsi dello stesso team. Stessa sorte potrebbe spettare ancora una volta al duo Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, che dopo Amici 21, potrebbero quindi seguire la stessa squadra ad Amici 22. Se le sue possibilità si concretizzassero, di conseguenza, ci sarebbe un timone di squadra del tutto nuovo, che vedrebbe protagonisti in duo Arisa e Emanuel Lo! Il dualismo tra la cantante di Sincerità e il compagno di Giorgia ed esperto di ballo nonché talento poliedrico potrebbe rivelarsi una delle grandi novità del serale di Amici 22. Non ci resta che attendere il via alla fase finale del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi, per saperne di più.

