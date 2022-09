Amici 22, slitta il ritorno di Mattia Zenzola/ É polemica: Cristian Stefanelli furioso

Amici di Maria De Filippi, il ritorno di Mattia Zenzola al talent di Canale 5 diventa un caso

La prima puntata di Amici 22 di Maria De Filippi genera i primi malumori nei telespettatori, relativi al preannunciato rientro nella scuola di Mattia Zenzola, ritiratosi dal talent alla scorsa edizione Amici 21, in seguito ad un infortunio al piede. Le anticipazioni TV dell’atteso appuntamento del via al talent – fornite da Amici news su Twitter -davano per certa la riammissione del ballerino di Raimondo Todaro, in virtù della promessa di una seconda chance dell’insegnante all’allievo di rinnovare la sua candidatura al contest per il secondo anno di fila. Stando a quanto anticipato Mattia ha ottenuto il banco di Amici 22, un’anticipazione dalla suspence al cardiopalmo per gli appassionati telespettatori, che non ha trovato appagamento nel pubblico con la prima puntata di Amici 22, che non é andata integralmente in onda il 18 settembre, scatenando il sentiment generale di contestazioni via social e non ha soddisfatto la richiesta popolare.

I più, tra i telespettatori, si sono detti contrariati rispetto alla mancata trasmissione delle immagini del rientro di Mattia nella scuola di Maria De Filippi, contestando alla trasmissione di non aver dato priorità al momento più atteso, e quindi il giusto spazio, che un personaggio TV tanto richiesto come il latinista avrebbe meritato.

La reazione di Christian Stefanelli al mancato spazio TV di Mattia Zenzola alla puntata domenicale di Amici 22

A far crescere l’attesa rispetto al ritorno di Mattia ad Amici era stato anche l’intervento social dell’ex compagno di studio al talent, il ballerino di hip hop Christian Stefanelli: “Ci siamo, è il tuo giorno fratello mio lo aspettavi, lo aspettavo e lo aspettavamo. In bocca al lupo e riprenditi ciò che è tuo”. La reazione di Christian al mancato spazio TV di Mattia alla prima di Amici 22? Non sarebbe potuta essere diversamente: “Sto nero” ha così commentato stizzito via Twitter Christian Stefanelli, alimentando quindi l’accesa polemica web abbattutasi sulla rinnovata trasmissione dei talenti di Canale 5.

