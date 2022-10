Amici 22, Team Todaro a rischio/ Mattia affronta sfida Celentano, Asia sostituita?

Amici 22 di Maria De Filippi, il team di Raimondo Todaro in crisi per Mattia Zenzola e Asia Bigolin?

La quarta puntata domenicale di Amici 22 di Maria De Filippi, prevista per il 9 ottobre 2022 su Canale 5, si preannuncia rischiosa per Mattia Zenzola e Asia Bigolin del team capeggiato dal maestro Raimondo Todaro. Il motivo? L’allievo latinista e l’allieva modern nel ballo, promossi nella scuola di Maria De Filippi da Raimondo Todaro, alla nuova puntata di Maria De Filippi si ritrovano dinanzi ad una nuova sfida. La maestra di danza classica Alessandra Celentano, con un rvm lanciatogli nel daytime, chiama Mattia Zenzola ad un nuovo compito. Si tratta di una coreografia che possa comprovare il miglioramento generale del ballerino allievo di latino, in fatto di linee fisiche e versatilità nei vari stili di danza, un compito stilisticamente lontano da lui, che la maestra gli assegna seppur conscia di un margine di crescita nel ragazzo rispetto al percorso fatto ad Amici 21, poi interrotto da un infortunio al piede costatogli il ritiro. E ora che é alla sua seconda chance, ad Amici 22, Mattia Zenzola sembra determinato a raggiungere la fase serale del talent, tanto che supera l’arduo compito della Celentano, così come preannunciato dalle anticipazioni di SuperGuidatv.

Ma non é tutto. Perché, secondo gli stessi spoiler, lo spazio TV poi passa alla difficoltà della compagna del giovane nel team con a capo Raimondo Todaro, Asia Bigolin. La ballerina, che é apparsa fortemente in crisi nel daytime settimanale anche per i mancati studi di danza, a cui ha avuto un approccio di studio da autodidatta servendosi dei video tutorial su YouTube, ora viene messa in discussione dal suo stesso insegnate che l’ha voluta nella scuola. Raimondo Todaro, infatti, decide di tenere nella casetta dei talenti ad Amici 22, Claudia, l’aspirante allieva nella scuola che ha sfidato da esterna il ballerino allievo di Alessandra Celentano, Gianmarco. Se Gianmarco riesce a vincere la sfida, peraltro piuttosto combattuta, lo stesso non può essere scommesso su Asia.

Alessandra Celentano attacca Raimondo Todaro ad Amici 22

A questo punto, Alessandra Celentano coglie la palla al balzo per criticare Raimondo Todaro, tacciandolo di incoerenza mostrata nel “dietrofront”, di voler mettere in sfida la ballerina che lui stesso ha promosso ad Amici 22. Ma l’ex ballerino professionista di Ballando con le stelle chiarisce la sua posizione, dichiarando di voler stimolare la sua protetta, spronandola a fare di più, anche attraverso la sfida. Che Raimondo sia certo della vittoria di Asia alla sfida con Claudia non é, quindi, un’ipotesi azzardata.

