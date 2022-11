Amici 22, ultimi in classifica in sfida/ Tommy e Ludovica in crisi, eliminati?

Amici 22 di Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano avanzano una proposta

Prosegue l’ormai consuetudinario appuntamento TV di Amici 22 di Maria De Filippi, con il daytime datato 18 novembre 2022, che vede cantanti e ballerini a rischio eliminazione. Questo, dal momento che Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno avanzato una proposta alla produzione del talent in prospettiva della puntata domenicale del 20 novembre 2022. Ovvero quella di mandare in sfida direttamente chi risulti classificato agli ultimi posti dei nuovi ordini di gradimento previsti al domenicale, ovvero la classifica canto e la classifica ballo. Una proposta che fa tremare i talenti di Amici 2022 di Maria De Filippi, in particolar modo Ludovica Marchese, Tommy Dali e Federica Andreani.

“Avrei preferito fare questa cosa nella settimana che non avevo il compito… ma perché… dove le concentro le mie energie?- lamenta quindi la ballerina hip hop Ludovica Marchese, che é in crisi al solo pensiero di risultare ultima nella classifica di danza attesa al nuovo domenicale-. …Ho capito ma io devo fare bene tutto e non ce la faccio più”. La ballerina appare con le lacrime agli occhi e la voce rotta, anche se a confortarla ci sono i compagni allievi di danza, altrettanto preoccupati dal rischio sfida, Samuele Antinelli e Megan Ria. Ma il momento down non riguarda solo Ludovica. anche la classe canto sembra vivere il malcontento della proposta avanzata alla produzione di Amici 2022.

Federica e Tommy Dali complici ad Amici 22

“Hai solo questa possibilità e la stai sprecando? – cerca quindi di rincuorare Federica Andreani, l’altro cantante Tommy Dali-. Non la sprechi…hai un dono dentro e nella voce”. I due cantanti sembrano volersi dare forza a vicenda, rispetto al rischio eliminazione che li attende, vista la sopraggiunta proposta del loro mentore e insegnante di canto, Rudy Zerbi. Ma non é solo Federica ad avere tanta paura, all’idea di non farcela, di non salvarsi dall’ultimo posto in classifica. Anche Tommy, come Federica finisce in preda allo sconforto ad Amici 22. E a confortarlo c’é lei, Federica Andreani: “Tommy il fatto che tu abbia paura significa che ci metterai il doppio di te. Sei bravo a lottare, sei forte”.

E la domanda che sorge spontanea nei telespettatori, é: chi rischia l’eliminazione da Amici 2022?

