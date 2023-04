Amici 22, Wax: critica lo stronca, eliminato?/ “Non sanno un ca**o della mia vita!”

Amici 2023 di Maria De Filippi, Wax reagisce furioso alla critica della stampa

Ci risiamo, Wax registra ancora una volta una reaction furibonda alla critica dei giornalisti che giunge ad Amici 22 sul suo conto. Così come emerge al rinnovato daytime del talent datato 26 aprile 2023, Wax divide l’opinione delle testate giornalistiche cartacee e online, made in Italy, tanto che in pagella fioccano voti tra loro in contrapposizione come un “8” e un “2”. Da una parte la critica della stampa elogia Wax, in primis per la scrittura creativa sfoggiata nella rivisitazione di Ti regalerò una rosa di Simone Cristicchi con delle barre scritte di suo pugno e contro la violenza sulle donne. Dall’altra, invece, la critica negativa stronca Wax, definendolo come un finto “enfant prodige”, che nel contesto della competizione tra i talenti di Amici 22 non sarebbe altro che “un bulletto di periferia” e quindi un personaggio TV dalla condotta negativa: “MATTEO LUCIDO, IN SCIAGURATA ARTE WAX, HA 20 ANNI E UN CARATTERE DA BULLETTO DI PERIFERIA CHE LO RENDE IL TEEN IDOL DI QUESTA EDIZIONE”, si legge tra le parole critiche rivolte al cantautore pupillo di Arisa.

Amici 2023, classe divisa su Mattia Zenzola/ Wax: "Date del falso a chi.."

Parole, quelle critiche, che il cantautore non riesce a mandare giù, tanto da sbottare a voce alta per poi finire in lacrime in presenza dei compagni di studio: “ora ditemi come ca**o devo rispondere a queste cose? Sono più educati come fanno loro? Non sapete un ca**o della mia vita!”. Alla luce dello sfogo del cantautore milanese, si dedurrebbe che Wax proprio non tolleri i continui processi alle intenzioni, che gli affibbiano menefreghismo e arroganza oltre che alla carenza di tecnica nel canto, per mancata intonazione in primis, e più in generale sul personale.

Mamma e fratello Wax di Amici 22, chi sono?/ Lei pittrice, lui Piero Lucido detto 'Bacio": "Entrambi famosi"

Maria De Filippi prova a rasserenare Wax

Lo sfogo é durissimo, tanto che si vede costretta a intervenire, poi, la conduttrice Maria De Filippi: “non sanno niente, ho capito la reazione e capisco che toccano un argomento per te delicato…guardano e commentano -fa sapere dal suo canto la conduttrice, nel tentativo di calmare l’animo del cantante, ad Amici 2023- é un po’ il rovescio della medaglia… quando scegli di cantare consenti a tutti di dir qualcosa”.

LEGGI ANCHE:

Amici 2023, Wax: "Ho sbagliato, ero istintivo.."/ La rivelazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA