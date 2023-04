Amici 22, Wax e Federica Andreani temono Cricca e Angelina?/ Le reazioni al guanto

Amici 22 di Maria De Filippi, Wax e Federica Andreani chiamati al guanto di sfida

Wax e Federica Andreani temono Angelina Mango e Cricca, nel mezzo della competizione serale di Amici 22 di Maria De Filippi? É l’interrogativo che nasce spontaneo, dal momento che i due cantanti e allievi di Arisa rifiutano il doppio guanto di sfida che Lorella Cuccarini propone per il quinto serale di Amici 22 e che li chiama a contrapporsi ai diretti rivali Cricca e Angelina Mango.

Dopo una lunga riflessione maturata tra loro, intervallata da alcuni dialoghi con Arisa, registratisi al daytime di Amici 22 datato 11 aprile 2023, Wax e Federica Andreani decidono in definitiva di rifiutare il guanto di sfida per cui la Cuccarini schiera i pupilli, Cricca e Angelina Mango. Il che dà vita alle reazioni più disparate dei fan del talent,.attivi via social. Sia per Federica che per Wax il guanto sarebbe fattibile, ma alla fine il cantautore convincerebbe la compagna di squadra a rifiutare il guanto, ritenuto un punto perso in partenza, perché nettamente a vantaggio degli avversari: “É un letto di chiodi per noi”, sentenzia Wax al telefono con l’insegnante di canto, Arisa, che si direbbe delusa per il rifiuto in un sonoro “per me ti butti giù…non ti devi mettere a confronto con Cricca… sei una persona che fa un altra cosa”.

Le reaction alla sfida pensata per il quinto serale di Amici 22

E, intanto, rispetto alla competizione tra i talenti di Amici 22 che si configura in vista del quinto serale, l’opinione dei telespettatori attivi online si divide tra le reaction più disparate nel web. Tra i messaggi più critici e aggreganti c’é chi taccia Wax di aver influenzato Federica Andreani, spingendola al rifiuto del guanto, perché temerebbe il confronto con gli avversari nel canto. Questo rispetto al rischio di una sconfitta al verdetto della giuria e la possibile eliminazione al quinto serale di Amici 22. “Hanno fatto bene -commentano i fan di Wax e Federica Andreani-non era per niente equo”. E tra le parole critiche del web, invece, si legge, sempre sul profilo Instagram di Amici di Maria De Filippi: ” Wax ti ca**i, perché in realtà non sai cantare”.

