Amici 22: Wax, Piccolo G e Niveo in sfida/ Ecco chi rischia l’eliminazione

La terza puntata di Amici 22 di Maria De Filippi, in onda il 3 ottobre 2022 su Canale 5, vede tre elementi del canto, Wax, Niveo e Piccolo G un sfida e quindi a rischio eliminazione dal talent show. A stabilire la sfida per il cantautore allievo di Arisa é stato Rudy Zerbi, secondo cui per il giovane dai capelli rossi non si prevede nessun margine di miglioramento, dal momento che eccede e in sforzo fisico e quindi non saprebbe dosare le energie sul palco. Wax sfida Daavi, un cantante che sa suonare il piano, quindi anche musicista e a giudicare la sfida é il giudice ospite in studio Charlie Rapino. Nel corso della sfida l’allievo di Arisa esegue la performance di un suo inedito e la cover della hit estiva Shakerando, per poi aggiudicarsi la vittoria della sfida.

É poi la volta di Niveo , cantante allievo di Lorella Cuccarini, finito in sfida al cospetto dei giudici della cattedra interna dei professori di Amici di Maria De Filippi, in seguito ad un provvedimento disciplinare dovuto ad un’uscita dagli studi Mediaset non autorizzata.

Niveo viene sfidato dalla candidata esterna Giulia, e a difesa di lui si schiera il compagno di studio e cantante NDG, il quale si dice contrariato rispetto alla sfida stabilita dal momento che sia stato lui ad esortare lo sfidato ad uscire dagli studi Mediaset per una pausa-sigarette, sebbene Niveo non fumi. Vince Niveo, per il volere dei professori.

É poi la volta di piccolo G, per il quale, secondo le anticipazioni TV della terza puntata di Amici 22 riprese da Amici news, non si ha tempo utile per registrare in studio la sfida, rimandandola quindi a nuova data da destinarsi. A rischiare l’eliminazione é quindi Piccolo G.

