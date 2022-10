Amici 22, Wax premiato dopo caso Rudy Zerbi/ “L’inedito prodotto è fantastico”

Amici 22, Wax divide i telespettatori ma arriva il primo traguardo

Amici 22 di Maria De Filippi continua ad intrattenere i telespettatori di Canale 5 e, seppur agli inizi, fa discutere per il percorso di studio nel canto, fatto di alti e bassi, di Wax. L’allievo e aspirante cantante di successo, seguito ad Amici 22 da Arisa, fa discutere per essersi lasciato scappare delle esternazioni molto forti sul conto del talentscout Rudy Zerbi, che come la cantante é un insegnante di canto nella scuola di Maria De Filippi. Tuttavia, così come rivela un video esclusivo del portale di streaming dedicato ad Amici, Wittytv, Wax si é aggiudicato la produzione del primo inedito Turista per sempre, del producer Shune.

Shune punta su Wax di Amici 22

Dopo aver dato del “falso e bastard*o” a Rudy Zerbi, finendo per dividere l’opinione dell’occhio pubblico circa il provvedimento stabilito da Arisa per l’accaduto, quindi Wax viene premiato dal produttore che ha scelto di prestarsi ai credits di Turista per sempre. Un primo e grande traguardo quello raggiunto dall’allievo dai capelli rossi ad Amici 22, che potrebbe anticipare l’accesso del giovane alla fase serale del talent.

“Beccatelo – dichiara entusiasta Wax, non appena apprende ad Amici 22 che Shune é intenzionato a produrre per lui il suo inedito-. Bellissima!”. L’allievo di Arisa si palesa così soddisfatto della produzione di Turista per sempre: ” stupenda di brutto, che bomba, batteria perfetta… non me lo sarei immaginato cosí!”. E Shune ringrazia: “Un po’ punk rock”. L’allievo gli fa eco. “Bello, nervoso e in tensione, stra contento di lavorare!”.

In occasione di uno dei nuovi appuntamenti TV di Amici 22 di Maria De Filippi, quindi, Wax potrebbe presentare al pubblico del piccolo schermo la versione prodotta da Shune dell’inedito, Turista per sempre. Un lavoro che potrebbe spianare la strada del serale all’allievo rebel, che potrebbe anche rivelarsi l’erede di Blanco nel panorama dei trapper all’attivo in Italia.

