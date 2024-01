Amici 23, Alessandra Celentano si ricrede su Giovanni Tesse/ “Contrariamente al tuo maestro Todaro, tu…”

Amici 23, Alessandra Celentano boccia Giovanni Tesse e deve ricredersi: il motivo

É un’Alessandra Celentano del tutto inedita, la protagonista nel rinnovato daytime di Amici 23 datato 22 gennaio 2024, al confronto con Giovanni Tesse. Quest’ ultimo, allievo ballerino di Raimondo Todaro, ha consegnato spontaneamente la maglia di titolare del banco di studio conseguito ad Amici 23, dopo che la maestra lo ha giudicato insufficiente al nuovo compito di ballo previsto nella nuova puntata domenicale del talent show.

Mew , perchè ha lasciato Amici 23? Rivelazione choc/ "Depressione nel momento più bello della mia vita”

A sospingere il ballerino allievo all’autosospensione in giudizio della maglia di titolare del banco di studio é l’insufficienza ricevuta da parte del maestro Raimondo Todaro, al termine della prova di Alessandra Celentano che segna la bocciatura e il flop del giovane nell’attesa per il via alla fase serale di Amici 23.

Amici 23, Alessandra Celentano: "Non ti darò più compiti..."/ La scelta su Nicholas Borgogni spiazza tutti

Raimondo Todaro gli attribuisce un’insufficienza relativamente alla prova di grande difficoltà coreografata dalla collega competitor, seppur non nell’intento di sospendergli il banco. Ma Giovanni Tesse non accetta sconti di alcun tipo, tanto da mettersi in discussione da solo come ballerino latinista, rispetto alla non idoneità riscontrata nel classico. Un gesto, quello della consegna spontanea a Todaro della maglia di Giovanni, che fa ricredere la Celentano in positivo sul conto dello stesso Tesse, fino al confronto paciere tra le parti.

Il dialogo paciere tra Alessandra Celentano e Giovanni Tesse

“Una voglia vera di fare e imparare- attribuisce Alessandra Celentano a Giovanni Tesse, in un dialogo registrato subito dopo la puntata domenicale. E il ballerino sospeso in giudizio replica che avrebbe preferito l’insufficienza da lei ricevuta al sottrarsi al compito della maestra, da cui ha appreso i suoi limiti in prospettiva per un miglioramento nella tecnica della danza classica: “meglio prendere uno e mezzo anziché non fare il compito per salvarmi dal fare una brutta figura in puntata”.

Amici 23, al via la "Battle allo specchio"/ Il vincitore della gara ballo tra Sofia, Nicholas e Dustin

Quindi, la bordata di una belligerante Alessandra Celentano a Raimondo Todaro, ormai ricreduta su Giovanni Tesse: “contrariamente al maestro, hai capito il vero senso dei compiti e di questo sono contenta… stai dimostrando maturità e voglia vera di fare e migliorare”. La maestra é reduce dallo scontro avuto in puntata con Raimondo Todaro, occasione in cui lei ha avuto da contestare la decisione del maestro di non sospendere la maglia a Giovanni nonostante lui fosse insufficiente al compito. Ma la svolta si registra con l’autosospensione in giudizio di Giovanni Tesse, che nella nuova puntata domenicale di Amici 23, ha consegnato la maglia al maestro, mettendo così in discussione la titolarità del suo banco di studio della danza. Che il latinista sia a rischio eliminazione, nella scuola dei talenti?

Nel frattempo, intanto, i fan del latinista si mobilitano in un tripudio di messaggi di supporto destinati a Giovanni Tesse, via social.











© RIPRODUZIONE RISERVATA