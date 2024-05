Amici 23, Ayle e Lucia sono tornati insieme?/ Un video scatena il gossip dopo la rottura

Ayle e Lucia, ritorno di fiamma per la coppia di Amici 23?

Ayle e Lucia stanno insieme o la loro frequentazione si è conclusa dopo Amici 23? È questa la domanda che molti fan del talent di Maria De Filippi si stanno ponendo in queste settimane di fronte ad alcune mosse social del cantante e della ballerina che sembravano aver trovato l’amore nella casetta di Cinecittà. Durante il serale, la loro amicizia si è trasformata in qualcosa di più, eppure entrambi hanno preferito mantenere riservato questo sentimento, decidendo di conoscersi meglio una volta finita la loro avventura nel talent.

Così, tornati alla vita reale, Ayle e Lucia si sono incontrati e con una foto su Instagram, in cui si scambiavano in un bacio e un abbraccio intimo, hanno confermato di essere effettivamente una coppia. Un annuncio che ha letteralmente mandato in delirio tutti i fan, desiderosi di saperne di più.

Ayle e Lucia di Amici 23 di nuovo insieme in un video dopo gli indizi di rottura

Nelle ultime settimane le cose tra loro sono però cambiate. Prima Ayle ha improvvisamente smesso di seguire Lucia su Instagram, poi sullo stesso social sono scomparse le foto che li vedevano insieme. Indizi che hanno portato a credere alla fine della loro giovane relazione, nonostante da parte loro non siano arrivati annunci ufficiali. Tuttavia, a pochi giorni di distanza da questa svolta, ecco arrivarne un’altra che va però in senso contrario e che, anzi, annuncerebbe un ritorno di fiamma tra la ballerina e il cantante di Amici 23. Si tratta di un video, condiviso da Ayle, in cui quest’ultimo è proprio insieme a Lucia. I due sono stretti l’uno all’altra, lui la bacia sulla guancia e insieme guardano teneramente la telecamera. Un filmato che non lascerebbe dubbi sul fatto che la tempesta che li aveva allontanati sembra ormai acqua passata.

