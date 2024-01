Amici 23: cosa c’è scritto nel biglietto lasciato da Mew?/ Foto: svelato il vero contenuto

Cosa c’è scritto nel biglietto lasciato da Mew prima dell’addio ad Amici 23? Novella 2000 pubblica foto e contenuto

L’addio di Mew e Matthew alla scuola di Amici 23 continua ad essere un argomento particolarmente caldo. A giorni dal loro abbandono, il web continua a chiedersi quali siano le motivazioni che hanno portato i due allievi a questa drastica scelta, motivi che vengono celati sia dai diretti interessati che dalla produzione del talent. È per questo che i fan del programma continuano a cercare indizi ovunque, e proprio così facendo sono riusciti a scovare un bigliettino firmato da Mew.

In un fermo immagine da uno degli ultimi daytime di Amici andati in onda, i più attenti sono riusciti a vedere, attaccato al frigo, un biglietto lasciato dall’ex allieva di Lorella Cuccarini. La firma Mew è chiaramente visibile ma non lo è altrettanto il contenuto del biglietto.

Mew, le parole di addio ai compagni di Amici 23

Molti utenti del web hanno cercato di decifrarlo per scoprirne ogni parola, e in molti casi sono uscite fuori ipotesi del tutto sbagliate. Cosa che possiamo confermare grazie alla foto leggibile del biglietto, pubblicata in esclusiva da Novella 2000, giornale diretto da Roberto Alessi, e ricevuta per vie ufficiali.

Il biglietto di Mew, la cui foto trovate alla fine dell’articolo, recita: “Portate il vostro cu*o il più avanti possibile. Credete nei vostri sogni e nel vostro talento. Seguite sempre il vostro cuore. Vi amo tutti immensamente”. Una dedica che la cantante ha dunque fatto ai suoi ex compagni d’avventura prima di lasciare definitivamente la scuola di Amici 23. Se il mistero del biglietto è dunque stato risolto, restano ancora da chiarire i motivi di questa uscita di scena così veloce e misteriosa.













