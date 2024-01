Amici 23: due allieve pronte al ritiro, dopo il caso Matthew e Mew/ L’indiscrezione bomba! 

Amici 23, dopo il caso Matthew e Mew trapela il possibile nuovo ritiro

S’infiamma il caso Mew e Matthew, con l’anticipazione bomba di un nuovo preannunciato ritiro dal talento show di Amici 23 di Maria De Filippi. Mentre nel web gli utenti rivendicano da giorni il diritto di essere messi a conoscenza del motivo legato all’uscita di scena da Amici 23 dei cantanti Mew e Matthew, intanto, aleggia in rete sul talent show e i fedeli telespettatori la minaccia di un nuovo ritiro dalla scuola più amata dagli italiani.

Amici 23, Marisol Castellanos velina di Striscia La Notizia?/ É "una pantera" sulle note di Britney Spears!

Si tratterebbe, a quanto pare, di un duo di ragazze allieve, che tra i concorrenti ballerini e cantanti in corsa per il montepremi finale di Amici 23 potrebbero rivelarsi le nuove uscite di scena dal talent show. Nella rinnovata puntata domenicale di Amici 23, andata in onda il 14 gennaio 2024, la conduttrice Maria De Filippi ha avvalorato quanto riportato nel daytime settimanale del suo talent show. Vale a dire che Matthew e Mew abbiano lasciato il talent show per “motivi personali“. Niente in aggiuntivo é quindi dato sapere agli spettatori. Mentre s’infittisce il mistero su cosa abbia potuto provocare l’allontanamento degli allievi uscenti dalla scuola delle arti di Amici 23, quando ormai manca poco alla fase serale del format Mediaset. E c’é chi, tra gli utenti nel web, penserebbe ad un meltdown psicofisico, un crollo emotivo forse dettato dalle regole vigenti nel talent show, che possano aver innescato la crisi personale e artistica nella coppia di fidanzati fino al ritiro dei cantautori: Matthew e Mew.

Holy Francisco, ex Amici 23: “Il mio percorso? Condizionato da scelte sbagliate”/ “Con Anna Pettinelli…”

Una voce insider anticipa il nuovo ritiro di Amici 23

E, intanto, come se non bastasse Mondotv 24 riprende la voce di una fonte insider, che parlerebbe di un nuovo ritiro annunciato. “Voci intorno al programma parlano di due ragazze -anticipa la rivelazione del possibile ritiro di una coppia tutta al femminile di Amici 23- una delle quali avrebbe avuto un vero e proprio crollo emotivo prima di arrivare alla decisione di rinunciare al suo sogno e con lei uscirebbe anche la sua migliore amica, uno di quei rapporti fraterni che solo la convivenza h24 può creare”. Ma che al ritiro di Mew e Matthew e alla possibile nuova uscita di scena possano seguire quattro sostituzioni degli allievi uscenti, prima del serale di Amici 23, non si direbbe un’ipotesi azzardata, a prima firma Il sussidiario.net.











© RIPRODUZIONE RISERVATA