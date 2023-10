Amici 23, Dustin Taylor sott’accusa: “Un ballerino non é solo fisico…”/ Le reazioni alla sfida di Todaro

Amici 23 di Maria De Filippi, Dustin Taylor é tra i papabili eliminati? La messa in discussione di Raimondo Todaro

Dustin Taylor é tra i candidati al titolo di eliminati di Amici 23, dal momento che Raimondo Todaro lo chiama ad una sfida nel canto. L’allievo di Alessandra Celentano non si direbbe il ballerino perfetto all’occhio attento di Todaro, che comunica la sua dichiarazione di sfida al team avversario esortando Dustin Taylor a non incentrare la sua danza essenzialmente sul piano fisico della sua massima espressione artistica.

Grande Fratello 2023, 10a puntata/ Diretta ed eliminato: confronto tra Letizia e Paolo?

“Caro Dustin, è da tanto che ti osservo. Sei un ballerino molto preparato e questo non si può negare. Le tue esibizioni, quasi sempre nudo, catturano. Ma c’è un ma. Un bellerino non è solo fisico o tecnica -fa sapere nel videomessaggio di sfida Raimondo Todaro parlando a Dustin Taylor, ad Amici 23-…E’ anche interpretazione e cuore.. da quando sei entrato, ho visto belle esecuzioni, ma il cuore?”. Il riferimento é in particolare all’esibizione nell’ultima puntata domenicale di Amici 23, dove Dustin Taylor risultava troppo plastico e fisico a dispetto della comunicazione di un messaggio e l’intensità dell’emozione da trasferirsi al pubblico, requisito della danza nello spettacolo di Amici 23: “Dovevi essere sensuale al limite dell’erotico ma ti ho trovato inespressivo, piatto -é la sentenza di Raimondo Todaro che mette in discussione il team facente capo ad Alessandra Celentano, relativamente alla choreo di Sweet Dreams-. Ti affido un compito dove quello che mi interessa vedere è come entri nello stile, il mood e l’espressione che hai. Buon lavoro”.

Vittorio Menozzi e il sogno infranto: "Ho dovuto lasciare lo sport per problemi fisici"/ "Mi ero infiammato"

La reazione di Dustin Taylor é più che serena, visto che l’allievo intende mettersi alla prova e accetterebbe la sfida di Todaro, con l’appoggio del fandom attivo via social che intanto lo supporta incoraggiandolo a sfoderare il suo potenziale artistico via social: “Per me, nelle mie coreografie la mia faccia è molto importante, non faccio solo quello che mi viene sul momento, ci penso bene e pianifico quello che farò, quindi non è che non lo sto facendo, ma ci devo solo mettere più impegno”, reagisce il bel Dustin. Il che accade tra una lezione di danza e l’altra di lingua italiana, tra le mura di Amici 23, per il ballerino australiano Dustin Taylor, che sta stregando l’occhio pubblico TV.

Angelina Mango, inarrestabile oltre critiche: prima anche su iTunes!/Il traguardo dell'ex Amici in classifica

La danza non è l'unica cosa che Dustin sta studiando… 👨‍🏫📚 #Amici23 pic.twitter.com/eaO1ugfvD0 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 12, 2023

Un compito per Mida, Matthew incontra il produttore Giulio Nenna, Dustin e il compito del maestro Todaro e nuovo compito per Nicholas da parte della maestra Celentano! Per rivedere subito la puntata di oggi del Daytime di #Amici23, clicca QUI ⬇ https://t.co/KtFr8impWM — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 12, 2023

Nel frattempo, inoltre, l’ex Amici 22 Angelina Mango trionfa mettendo a segno la #1 su iTunes Top Songs chart…

© RIPRODUZIONE RISERVATA