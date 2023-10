Amici 23, Ezio Liberatore rischia grosso: bocciato al compito?/ Il verdetto di Rudy Zerbi

Amici 23 di Maria De Filippi, Ezio Liberatore esaminato al compito di ballo

Ezio Liberatore é uno tra i papabili eliminati ad Amici 23, dal momento che il suo banco di studio del canto é messo in discussione dal maestro avverso Rudy Zerbi. L’allievo di Anna Pettinelli non é ritenuto meritevole in quanto titolare al talent show di Maria De Filippi, del banco di studio di canto, dal talentscout che lo mette in discussione provinandolo al compito di una cover. Tanto che nel daytime di Amici 23 datato 16 ottobre 2023 sulle reti Mediaset, il maestro storico di LDA ad Amici 21 sfida l’allievo della rivale competitor Anna Pettinelli, in una cover sulle note di Magnifico, brano-hit in Italia di Fedez e Francesca Michielin.

Amici 23: Matthew primo allievo al serale/ La sentenza al compito di Anna Pettinelli

Il risultato del compito é agghiacciante: Ezio liberatore é insufficiente per Rudy Zerbi

Il risultato? Chiamato all’esecuzione della cover, Ezio Liberatore vive un momento di smarrimento sul palco della puntata domenicale proseguita nel daytime di lunedì, tanto da bloccarsi nell’esecuzione canora. E per il talentscout il compito dà una notevole comprova di valutazione pari all’insufficienza. Che sia a rischio il banco di Ezio, in quanto candidato al titolo di eliminato ad Amici 23, é un’ipotesi non azzardata. Anche perché il sentiment predominante dei telespettatori attivi nel web, intanto, appoggia in toto l’opinione del talentscout: “come rovinare una canzone, inizia Ezio…”, si legge tra i commenti social più aggreganti rilasciati sulla pagina Instagram di Amici di Maria De Filippi.

Amici 23, Nicholas Borgogni papabile eliminato/ Celentano lo boccia al compito: "é l'anti-danza!"

Ezio Liberatore é reduce da un provvedimento disciplinare che non gli ha permesso di esibirsi alla gara di canto cover domenicale al cospetto del giudice Emma Marrone: questo, perché 16 sui 19 allievi ad Amici 23 lo hanno indicato come principale responsabile del caso di disordine e mancanza di igiene nella scuola di Maria De Filippi. Da qui, quindi, la scelta della produzione del talent show della punizione suggellata per Ezio. Intanto, nel sentiment web c’é il fandom attivo online pronto a supportare Ezio unitamente al sostegno della maestra Anna Pettinelli che gli conferma la maglia: “É bravo e intonato a cantare, ma si vede che subisce la pressione addosso”, si legge tra i commenti socila di supporto.

LEGGI ANCHE:

Amici 23, Chiara Porchianello: é guerra Lo vs Todaro, c'entra la sfida/ "Ne hai di problemi..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA