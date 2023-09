Amici 23: Giovanni Antonacci é il nuovo erede di LDA, tra gli allievi cantanti?/ L’indiscrezione bomba!

Giovanni Antonacci esordisce ad Amici 23, tra i concorrenti? Esplode lo spoiler TV

Giovanni Antonacci é il nuovo figlio d’arte concorrente ad Amici, per l’edizione di Amici 23 di Maria De Filippi, dopo il fenomeno esploso con LDA e Angelina Mango.

Ebbene sì, questa é una tra le anticipazioni bomba che a prima firma Serena Granato su Il sussidiario.net si rileva alla luce di una meticolosa ricerca dai molteplici indizi, in vista della prima puntata di Amici 23.

Proposta di matrimonio al concerto di Biagio Antonacci/ Lui: "Se il primo figlio è maschio..."

La nuova stagione TV e streaming di Amici, il talent show in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset infinity, ha il via domenica 24 settembre 2023 alle ore 14:00 ed é registrato il 20 settembre 2023, per l’attesa prima puntata della campanella di inizio. Tra i candidati ai casting per un banco di studio nel canto e nel ballo ad Amici 23, si sarebbe proposto Giovanni Antonacci, che potrebbe rivelarsi tra i primi allievi ammessi sin dalla prima puntata.

Biagio Antonacci e l'amore per Paola Cardinale/ Chi è la donna che lo ha reso padre per la terza volta

Il giovane che su Instagram vanta un importante seguito social, dalla bio “Nella vita recito, sul set no” potrebbe imporsi come l’erede di LDA (Amici 21) e Angelina Mango (Amici 22) ad Amici, al titolo di figlio d’arte. Tra le anticipazioni bomba che si rilevano in attesa della prima puntata di Amici 23, il nome del papabile allievo cantautore per il canto, circuito parallelo al ballo, si fa virale dal momento che si tratta di un personaggio noto all’occhio pubblico e, tra i post sui social, é virale alle prese con il suono di un video in accordi al pianoforte. Quindi un volto “vip”, non un “not importanti people” come la stragrande maggioranza dei ragazzi candidati al banco di Amici 23.

PAOLO E GIOVANNI ANTONACCI, FIGLI MARIANNA MORANDI/ "Portare un cognome ingombrante non è facile"

Chi é il papabile allievo cantautore di Amici 23

Figlio del cantautore pop Biagio Antonacci e dell’attrice Marianna Morandi, che é a sua volta figlia di Gianni Morandi e il papà d’arte-artista di Iris è separato da lei. Giovanni ha un fratello di nome Paolo e ha ricostruito i rapporti famigliari con il padre biologico, Biagio Antonacci, in età adolescenziale. Una storia che insieme ad una vaga somiglianza fisica tra i due artisti giovani rendono Giovanni Antonacci un papabile erede del primo figlio d’arte nella storia di Amici, LDA, fenomeno pop debuttato ad Amici 21 come il figlio d’arte dei genitori separati, il cantautore Gigi D’Alessio e la moglie storica Carmela Barbato originari di Napoli.

Chiaramente l’indiscrezione, tra le anticipazioni bomba di Amici 23, sono da prendersi con le dovute pinze fino alla puntata del via al talent show. Manca poco al suono della campanella!











© RIPRODUZIONE RISERVATA