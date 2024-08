Paola Cardinale e Biagio Antonacci: la loro storia

Dopo la fine dell’amore con Marianna Morandi il cantautore nativo di Milano si è rilanciato nei sentimenti trovando una nuova donna della sua vita, Biagio Antonacci ha infatti scelto Paola Cardinale come compagna, e dalla loro relazione nel 2021 è nato anche il figlio Carlo, i due non sono mai convolati a nozze ma nel corso di una intervista concessa a Vanity Fair l’artista si è detto felice così insieme alla donna: “Non mi sono mai sposato… Adesso sto con Paola, senza nessun legame formale, vivo con lei e sua figlia e mi ci sento padre anche se non lo sono per legame biologico” ha confessato Biagio Antonacci.

Cristiano Di Luzio/ Chi è il fidanzato di Rita Rusic più giovane di 31 anni: "Libertà è amare chi si vuole"

Paola Cardinale non è un personaggio noto e conosciuto com il compagno di vita, ma vanta comunque una prestigiosa carriera nel mondo autoriale e del giornalismo, con diverse collaborazioni prestigiose strette negli anni, come quella con l’ex calciatore Fulvio Collovati, offendo le sue conoscenze in ambito sportivo, insomma, la compagna di vita di Biagio Antonacci è comunque una donna in carriera e ricca di soddisfazioni professionali.

Vittorio Cecchi Gori, chi è l’ex marito di Rita Rusic e malattia/ “Prima ero innamorato di Ornella Muti…”

Biagio Antonacci e il matrimonio sfiorato con Paola Cardinale prima della nascita del figlio Carlo

Soltanto qualche anno fa, precisamente nel 2018, sembrava tutto pronto per il matrimonio tra Biagio Antonacci e la compagna Paola Cardinale, con il settimanale Chi che aveva annunciato le imminenti nozze, poi però saltate. Ma l’amore tra i due non si è mai arrestato, anzi, nel 2021 la coppia ha annunciato la nascita del piccolo Carlo, il terzo figlio di Biagio Antonacci dopo la nascita di Paolo e Giovanni, nati dalla storia con Marianna Morandi.

Smentita dunque le voci su dei presunti dissidi nella coppia che invece è rimasta sempre unitissima, come dimostrato dalla nascita del figlio tre anni fa, anche se il matrimonio è un tema rimasto secondario nelle gerarchie di famiglia.

Francesca Neri, ex moglie Claudio Amendola/ "L'unica cosa che posso dire sulla fine del nostro matrimonio..."