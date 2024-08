Biagio Antonacci e il retroscena sui figli Paolo, Giovanni e Carlo

Tra i volti presenti nella puntata in onda stasera giovedì 15 agosto in replica su Canale Cinque di Michelle impossibile & Friends ritroveremo anche l’amato cantante Biagio Antonacci, pronto a regalare emozioni e i suoi brani di grande successo al pubblico. Il cantautore in passato è stato sposato con la figlia di Gianni Morandi, Marianna, e dalla loro storia poi finita nel 2002 sono nati i figli Paolo e Giovanni, in una recente intervista rilasciata tra le colonne del Corriere della sera, Biagio Antonacci ha rivelato di vivere come un grande rimpianto l’aver lasciato la casa della sua prima moglie.

Andreas Dermanis, chi è il fidanzato del cantante Mika/ "Litighiamo molto spesso"

Oggi musicista e apprezzato autore, il figlio di Biagio Paolo Antonacci si è ritrovato da giovanissimo a fare i conti con una spiccata forma di disturbo ossessivo compulsivo che lo ha ovviamente frenato anche dal punto di vista professionale, come da lui raccontato: “Attorno ai 20 anni ho attraversato un momento difficile: avevo un disturbo ossessivo compulsivo molto forte, vivevo in una foresta di simboli e mi vergognavo come un cane… sono finito in day hospital per una cura di antidepressivi, ero nella merda, avevo delle canzoni ma avevo anche paura di espormi per la solita questione di famiglia”.

Rita Rusic: "Ho subito violenza nella mia gioventù"/ La rivelazione choc: "Ricordo cose brutte..."

Biagio Antonacci e il rapporto con i figli: “E’ meraviglioso poter lavorare con Paolo”

Negli anni il cantautore amatissimo in tutto il mondo ha collaborato con tantissimi artisti e colleghi e ovviamente non potevano mancare delle collaborazioni tra Biagio Antonacci e il figlio Paolo, in una intervista concessa al Corriere della sera l’artista si è detto particolarmente felice per poter lavorare a stretto contatto con l’autore di molti brani di successo come: “Meraviglioso poter lavorare con Paolo, il mio primogenito”.

Biagio Antonacci ha anche un altro figlio, Carlo, nato dall’amore con Paola Cardinale nel 2021: “Se il piccolo Carlo si lamenta perché ha fame, lo calmo suonando il pianoforte” ha rivelato al Corriere il cantante che ha dedicato le sue recenti tournée proprio al piccolo.

Rocco, Alessia e Giulia, chi sono i figli di Claudio Amendola/ "E' stato bello essere un padre giovane"