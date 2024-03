Amici 23: Holden imbattibile, Nahaze sorprende da eliminata/ La classifica Spotify, prima del via al serale

Amici 23, Holden é il primo della classe canto: le posizioni nella classifica Spotify

Holden é il First class di canto per il volume di streaming su Spotify Italia, nel circuito canto di Amici 23, nonostante le critiche di chi non riscontra in lui un talento nel cantautorato e in termini di staging. Nella classifica dei cantanti ammessi all’attesa fase serale di Amici in partenza a fine marzo 2024, che si profila a prima firma Il sussidiario.net, coi dati aggiornati il 17 marzo 2024 relativi agli ascolti su Spotify, Holden primeggia imponendosi come il First class imbattibile.

Il figliastro d’arte é infatti in leadership, raggiungendo quota 939.413 ascolti in streaming con il nuovo singolo Solo stanotte, trae nuove uscite musicali targate Amici 23. Il nuovo singolo di Mida, Fight Club, é la seconda proposta in classifica con 604.746 stream. Terza posizione per Tornerai di Petit, che raggiunge quota 583.645 ascolti in riproduzione in streaming su Spotify Italia. Fuori dalla Top 3, nell’ordine di gradimento generale sulla piattaforma di Spotify Italia, habemus al quarto posto la prima proposta femminile Lil Jolie, che con Attimo raggiunge quota 256.749 ascolti in riproduzione streaming. A seguire, al quinto posto si colloca Mappamondo di Sarah Toscano, con la allieva di Lorella Cuccarini che raggiunge quota 242.825 ascolti in streaming. Sesta classificata é la ballad della allieva di Anna Pettinelli, Martina Giovannini, dal titolo Da quando non ho smesso di amarti, che segna quota 242.134 ascolti in riproduzione in streaming.

Anche Nahaze e Kia concorrono in classifica Spotify

Ultima posizione per Ayle, che visto il dato del volume di ascolti con Il tuo nome pari a 179.662, potrebbe vedersi a rischio eliminazione in occasione del via al serale di Amici 23, a partire della prima puntata in arrivo.

Nel frattempo, intanto, anche le eliminate nel pre-serale di Amici 23, Nahaze e Kia si impongono con gli ascolti su Spotify Italia, in particolare la prima proposta rappresentata con Oro oro oro a quota 443.857 e la seconda con Iena a quota 212.866 ascolti.











