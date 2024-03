Amici 23: Holden svetta, Mida lo minaccia e Nahaze sorprende dopo l’eliminazione/ La classifica Spotify

Amici 23, Holden é il primo classificato nell’ordine degli streaming su Spotify Italia

Holden primeggia e sul podio insieme a lui vi sono anche Mida e Nahaze, per i dati della classifica degli streaming su Spotify Italia di Amici 23. Coi dati alla mano raccolti a prima firma Il sussidiario.net, relativamente al volume di ascolti in streaming che i cantanti di Amici 23 registrano con i loro nove inediti al debutto, con il rilascio del 5 marzo 2024, é possibile stilare la classifica dei cantanti in corsa al talent show sulla base degli ascolti delle nuove proposte musicali.

Mentre si fa ormai sempre più vicino il via al serale di Amici 23, Holden primeggia con l’up-tempo travolgente EDM Solo Stanotte, quotato al debutto con 6.818 stream. Dopo il primo classificato, in seconda posizione habemus Mida, che con Fightclub é quotato a 4.007 stream. La terza posizione spetta all’eliminata Nahaze, che nonostante l’uscita di scena dal talent show di Amici 23 é quotata con 2.841 stream per l’inedito Oro oro oro. E la competizione tra i cantanti di Amici si infiamma, poi, ancora, anche dopo la Top3 che decreta Holden First-class, oltre il miglior debutto segnato su iTunes Italia. Petit con Tornerai é in quarta posizione, registrando 2.387 ascolti in riproduzione in streaming.

Lil Jolie sorprende in quinta posizione, nonostante il rischio eliminazione che l’ha travolta fino alla proposta di Anna Pettinelli di un posto al serale nella sua squadra e allo smacco di Rudy Zerbi, quotata al numero di stream pari 3.401 con Attimo.

Fuori dalla Top 5 di Amici 23, con Holden First-class…

Sarah Toscano é sesta classificata con Mappamondo, quotata a 1.701 stream. Ayle é settimo classificato, quotato con il singolo Il tuo nome, che registra 1.647 stream. Martina Giovannini é ottava classificata nella competizione di canto targata Amici 23, con 1.208 stream per il singolo Da quando non ho smesso di amarti. Chiude la Top7 di Amici 23 relativamente agli ascolti in riproduzione in streaming, Kia, che con Iena non riesce a superare i 1.000 ascolti in streaming.











