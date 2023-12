Amici 23: Holden vola con gli stream di “Nuvola”/ Il traguardo in classifica Spotify 

Amici 23 di Maria De Filippi, Holden sorprende ancora su Spotify Italia

Nel mezzo dell’attesa generale per il ritorno dalle vacanze natalizie di Amici 23 nei palinsesti TV e streaming targati Mediaset, Holden si impone come diretto rivale di Mida nel canto, con un nuovo traguardo. É il detentore del record nella storia del talent di Amici di Maria De Filippi, per il miglior debutto su Spotify Italia al rilascio di un singolo, Dimmi che non é un addio, e dopo il primo disco d’oro raggiunto dal rivale nel circuito canto Mida nell’edizione corrente di Amici 23, Holden si impone come candidato al titolo di “First class” tra i talenti concorrenti cantanti nella scuola più spiata d’Italia.

S’infiamma la competizione di Amici…

Accade nel segno della competizione del circuito canto targata Amici che emerge nella Top 50 su Spotify Itali. La classifica che raccoglie i 50 brani dal più alto volume di riproduzioni in ascolto sulla piattaforma musicale di Spotify Italia. Mida con il primo singolo lanciato ad Amici 23 e certificato disco d’oro secondo i dati di vendite FIMI/Gfk, Rosso fuoco, occupa la posizione #8, mentre Holden lo minaccia, con il secondo singolo al rilascio nell’edizione corrente del talent show condotto da Maria De Filippi. Il figlio d’arte del marito musicista Paolo Carta di Laura Pausini occupa, cioé, la posizione #26 con il secondo singolo rilasciato ad Amici, dal titolo Nuvola, che é incluso tra le 50 canzoni più ascoltate del momento sulla piattaforma dedicata agli ascolti e agli ascoltatori, di Spotify Italia. Questo, mentre il primo singolo targato Amici di Holden, Dimmi che non é un addio, potrebbe presto rivelarsi il secondo singolo a raggiungere la certificazione di disco d’oro per le vendite da rilascio nella competizione canora del talent show sulle reti TV e streaming Mediaset.

Nel frattempo, intanto, Holden é menzionato dall’altro figlio d’arte LDA, in un nuovo botta e risposta con Luca Jurman, al centro della polemica mediatica esplosa nel web, su Amici 23 di Maria De Filippi.











