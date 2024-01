Amici 23: l’autotune come il doping nello sport?/ Alessandra Amoroso infiamma la polemica di Luca Jurman!

Amici 23, s’infiamma la querelle sul talent show con l’intervento virale di Alessandra Amoroso: la polemica social

É un’Alessandra Amoroso inedita la protagonista di un intervento finito virale nel web e che difende Luca Jurman nel mezzo della querelle con Amici 23 di Maria De Filippi, l’edizione corrente del talent show in cui lei veniva scoperta dal talentscout. Ormai fuori dal cast degli insegnanti di canto di ruolo ad Amici, Luca Jurman porta avanti la sua contestazione mossa contro la produzione del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi, dove ha cresciuto tra gli altri talenti -sotto la sua ala protettrice- Marco Carta e Alessandra Amoroso, futura concorrente Big in corsa al Festival di Sanremo 2024 con “Fino a qui”.

A detta dell’ex insegnante di canto ad Amici, Luca Jurman, il format sarebbe evoluto in negativo passando dal content di un talent show a quello di uno show fine a se stesso. Questo, sfruttando dei giovani wannabe popstar e in aggiunta il non talento per un fenomeno da baraccone -nel circuito canto- che possa garantire ascolti e magari anche carriere artistiche influenti, in un affronto alla meritocrazia. Luca Jurman, nel dettaglio, ritiene inammissibile la facoltà estesa dal talent ai concorrenti, nel canto, di poter ricorrere all’uso di effetti musicali, come l’autotune, nelle esibizioni previste nel contest. E al rimando estemporaneo dell’utilizzo del software in questione nella gara di Amici, Alessandra Amoroso registrava in passato un clamoroso intervento che é ora virale nel web, attenzionato via Instagram dal profilo di supporto a Luca Jurman, Sosteniamo Luca Jurman.

Trapela nel web un video dal passato

“Il mio pensiero rispetto all’autotune- sostiene in sintesi nel messaggio di quella che si direbbe una preannunciata difesa di Luca Jurman dalla futura Big di Sanremo, nell’anticipazione della polemica corrente su Amici 23-…per dare uno stile alla canzone stessa…-prosegue-… non ci vedo niente di male… ma se é un correttivo vocale ho da ridire”. Insomma, il pensiero della cantante ed ex allieva di canto ad Amici di Luca Jurman potrebbe rivelarsi -oggi come ai tempi del video- sulla stessa lunghezza d’onda della contestazione mossa dal talent scout. Quella per cui l’autotune dovrebbe essere vietato dal contest canoro di Amici, in quanto inammissibile in una competizione di vero fair-play, proprio come il doping nello sport. “Parliamo di una gara e quindi per la questione del serale“, stando alle parole rilasciate da Alessandra Amoroso in prospettiva della gara serale di Amici, sarebbe più giusto che i concorrenti seralisti ammessi nel canto siano messi in condizioni di gareggiare ad armi pari tra loro. Solo così, quando manca poco al via del serale si eviterebbe l’iniquità delle prove da sostenersi ad Amici 23, e le annesse polemiche. Il che andrebbe, forse, a discapito degli ascolti del talent show.











