Amici 23, Lil Jolie: la lettera dei genitori spazza via il pregiudizio/ “Ogni conquista ha il sapore piú…”

La sorpresa a Lil Jolie, ad Amici 23, é inaspettata

Al di là delle critiche dei detrattori, che in particolare la tacciano di essere una copia di Madame, Lil Jolie riceve un endorsement di stima e affetto dell’occhio pubblico. Mentre nel web divampa la polemica relativa all’accusa online dei telespettatori che sentenziano su Lil Jolie definendo la giovane una copia, l’ennesima, della cantautrice più influente nella musica del momento Madame, arriva una lettera a cuore aperto. Si tratta di una sorpresa organizzata per la cantautrice tra gli allievi concorrenti ad Amici 23 da parte della madre, che scrive in nome e per conto anche del padre di Lil Jolie.

Amici 23, Dustin Taylor rischia: Todaro lo sfida ancora/ Celentano non teme il compito: le reazioni

“Ogni conquista ha un sapore più dolce quando si raggiunge con fatica – si legge tra le parole della lettera ricevuta ad Amici 23, Lil Jolie. É il momento intimista, che tra una lezione e una prova in vista della puntata domenicale di Amici 23 attesa per il 22 ottobre 2023, Lil Jolie vive insieme alla compagna di studio Mew. Tra le righe della lettera a cuore aperto indirizzata alla concorrente di Amici 23, la madre mittente della sorpresa sembra voler replicare alla cruda sentenza nel web di chi sostiene che la ragazza sia fredda e calcolatrice, senza mai palesare sensibilità.

Giampiero Mughini, scivolone sul padre di Heidi Baci durante la pubblicità al GF/ "Se vedi la foto..."

Web in visibilio per la complicità Mew-Lil Jolie

Tra le parole dedicate per iscritto la madre di Lil Jolie evidenzierebbe che, ben al di là delle apparenze la figlia artista in corsa ad Amici 23 sia solita mettersi in discussione nella vita mettendoci il cuore: ” sei buona, severa e un’anima pura”, aggiungono le parole della lettera nella sorpresa ad Amici 23, le cui immagini pubblicate in un post sul profilo Instagram ufficiale di Amici di Maria De Filippi commuovono il web, in un tripudio di messaggi social di pieno consenso. A conclusione della lettera, poi, la madre scrive anche a nome del marito, dichiarandosi “orgogliosi” del percorso di Lil Jolie avviato nella scuola più amata in Italia.

Samira Lui eliminata dal Grande Fratello 2023: il gesto di Giuseppe spiazza/ La promessa di lei...

E, intanto, tra le reaction al post del momento registrato nel daytime di Amici 23 del 20 ottobre 2023, commosso e commovente, c’é una compagine di internauti che evidenziano l’intima complicità tra le concorrenti amiche Lil Jolie e Mew. Anche nell’ottica sibillina di amore rainbow nascente: “Mew con Lik Jolie: “amore”; Mew con Matthew: “Bro”, emerge tra i commenti social più aggreganti.

Delle parole speciali e piene d’amore per Lil Jolie da parte della mamma 💛 #Amici23 pic.twitter.com/kHphJMbdRF — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 20, 2023















© RIPRODUZIONE RISERVATA