Amici 23: Lorella Cuccarini e Emanuel Lo contro tutti/ “Ayle KO per l’emotività, Marisol perde forza e…”

Amici 23, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini formano la seconda squadra del serale

Ayle insieme a Martina Giovannini nei Todarelli e Marisol Castellanos, tra le squadre avversarie, finiscono

nel mirino dell’attacco della squadra capitanata da Lorella Cuccarini e Emanuel Lo. Accade nel rinnovato daytime di Amici 23, datato 13 marzo 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset. Occasione in cui alla formazione della seconda squadra Emanuel Lo e Lorella Cuccarini aprono il serale con la promozione dei pupilli al titolo di concorrenti ufficializzati di Amici 23:

”Nuovo viaggio per voi e siamo qui sempre, vi chiediamo concentrazione, grande determinazione …sarete grandi lavoratori ed é un reminder per lavorare duramente… testa ci vuole, lavorate duro e ogni performance é l’ultima e unica. Mai perdere il punto d’arrivo”. Il messaggio va agli allievi cantanti promossi dalla Cuccarini, Sarah Toscano e Mida, e gli allievi ballerini promossi da Lo, Kumo, Lucia Ferrari, Nicholas Borgogni e Sofia Cagnetti.

L’attacco ai team avversari, prima del serale di Amici 23

Poi, non manca l’attacco alle squadre avversarie, con Lorella Cuccarini che si scaglia contro il circuito canto competitor. “Ayle deve tenerla a freno l’emozione ” attacca la maestra il team Todarelli con il cantante allievo di Anna Pettinelli che ammette di essere piuttosto emotivo e che nelle uptempo é vero “che vado nel panico, vediamo se riesco a migliorare”. Del team avverso, poi, Lil Jolie é una brava interprete ma non versatile. E che dire di Martina Giovannini? “Ha una voce pazzesca, ma nei punti deboli personalmente emoziona per capacità vocale e non per quello che racconta”. Lorella Cuccarini ci va giù in modo critico anche sulla squadra formata da Rudy Zerbi e. Alessandra Celentano, anche se di loro direbbe che sono “pochi ma buoni, gran bella squadra”. Nessuno, peró, é invincibile per i Cuccalo, e Holden così come Petit sarebbero meno forti di quanto si direbbero nell’interpretazione di alcuni pezzi, con Petit che in “alcune cover é meno convincente, ci sono spazi in cui può brillare meno che in altre situazioni”.

Per il circuito ballo avversario, Emanuel Lo attacca Dustin Taylor e Marisol Castellanos, pupilli di Alessandra Celentano, in vista del via al serale di Amici 23: “sono due bei ballerini, Marisol ha delle bellissime linee anche se manca di forza, quando la musica cresce, a volte Dustin ha i piedi come debole in en-dehors “.

