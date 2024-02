Amici 23, Lorella Cuccarini: “Sei davvero Rossofuoco!”/ La dedica a Mida diventa virale!

Amici 23 di Maria De Filippi, Mida é promosso al serale: il nuovo traguardo

Lorella Cuccarini destina un significativo messaggio di dedica all’allievo Mida, che alla nuova puntata domenicale di Amici 23 si conquista un posto al serale.

Alla nuova puntata domenicale di Amici 23, in onda TV e streaming sulle reti Mediaset il 25 febbraio 2024, Mida é chiamato all’esecuzione di un nuovo compito, che lo mette in discussione come talento cantautore, su richiesta della maestra avversa Anna Pettinelli. Questo, oltre la gara di canto cover che tra gli altri risultati decreta la leadership del primo classificato, Petit, tra i nuovi concorrenti ammessi al serale di Amici 23, con Mida e Lucia Ferrari. Mida esegue una cover personale di Vivo per lei, aggiungendo delle barre di suo pugno al testo originale della canzone cult, dedicandole alla compianta nonna.

Ma Lorella Cuccarini non ci sta alle continue assegnazioni di Anna Pettinelli che mettono in discussione l’allievo come talento di canto e ballo. Tanto che la maestra promuove al serale Mida nella puntata domenicale, per poi elogiarlo con un messaggio diramato via social.

”Christian, questa maglia per il serale te la sei strameritata -attenziona Lorella Cuccarini, in un post destinato a Mida pubblicamente e a mezzo social-… per la tua crescita all’interno della scuola, per il lavoro fatto nel canto, nella scrittura e nello staging”. E non é tutto.

Perché, poi, il messaggio del cantautore certificato disco di platino con l’inedito Rossofuoco, ancora prosegue tra le righe di elogi e un consiglio spassionato per l’allievo promosso al serale: “Quando sali sul palco sei davvero rosso fuoco! Ora testa bassa e accendiamo insieme il serale”.

Nel frattempo, intanto, anche Ayle potrebbe rivelarsi un concorrente ammesso al serale, tra i competitor al circuito canto, dal momento che ha ricevuto dieci come voto per la performance alla rinnovata gara di canto cover.











