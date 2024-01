Amici 23, Luca Jurman: “Beyoncé perdona loro…”/ L’attacco infiamma la polemica: c’entra Anna Pettinelli

Amici 23 di Maria De Filippi: la polemica divampa ancora, l’attacco social di Luca Jurman contro Anna Pettinelli

É un Luca Jurman agguerrito il protagonista del nuovo, l’ennesimo, attacco social sferrato contro il talent show Amici 23, con un rimando ad Anna Pettinelli. Nelle ore seguite al rinnovato appuntamento di Amici 23 in onda nel daytime sulle reti TV e streaming Mediaset il 12 Gennaio 2024, l’ex insegnante di canto ad Amici di allievi più o meno popolari -tra cui il vincitore del Festival Marco Carta e la futura Big di Sanremo 2024 Alessandra Amoroso, lancia una nuova frecciatina. Uno stato social condiviso su Facebook, che per l’occhio pubblico attivo nel web sibillinamente vuole essere una risposta al vetriolo al messaggio lanciato nello slot del daytime settimanale di Amici 23, con l’insegnante di canto Anna Pettinelli che mette in discussione l’allieva di Lorella Cuccarini –Sarah Toscano– assegnandole un pezzo con l’invito a rimodernizzarsi anche mediante l’uso dell’autotune.

“Mah, oggi in pratica per essere moderni non devi cantare bene”, esordisce la frecciatina social nel post dell’ex vocal coach, producer, musicista e jazzista nonché cantante, Luca Jurman.

Il “j’accuse” social di Luca Jurman é virale!

E i riferimenti nel messaggio del ritorno su Facebook si fanno via via più infuocati, contro la produzione di Amici 23, tra le righe: “…anzi non devi cantare”. In pratica Luca Jurman riconferma l’accusa social che taccia il talent show di Maria De Filippi di servirsi, per il circuito canto, di giovani aspiranti talenti cantanti professionisti, anche se sprovvisti di capacità tecnico-artistiche nella disciplina di studio. E per il mero fine di accalappiarsi ascolti e un tornaconto personale.

L’attacco social non troppo velato di Luca Jurman, che é ora virale nel web e che chiaramente si scaglia contro la produzione di Amici 23 di Maria De Filippi, conclude infine con la mention di una popstar d’oltreoceano e l’emoticon che ride a crepapelle: “(Beyoncé perdona loro perché non sanno quello che fanno…e dicono!)😂”.











