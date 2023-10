Amici 23, Marisol gela Petit: “Ti voglio più grintoso…”/ Scoppia la coppia sul nascere?

Amici 23, Marisol ci prova con Petit: le immagini sibilline

Marisol Castellanos e Petit sono la terza coppia annunciata di Amici 23, o almeno così si direbbe alla visione dell’occhio pubblico del talent show. Il rinnovato daytime di Amici 23, in onda sulle reti Mediaset il 19 ottobre 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming sui siti web Mediaset infinity e Wittytv-, vede Marisol Castellanos e Petit ancora una volta vicini e complici, con la ballerina che si direbbe attratta dall’animo di Petit più dall’aspetto fisico del cantautore. Parliamo delle immagini nel daytime, dove la ballerina allieva di Alessandra Celentano non nasconde al cantautore allievo di Rudy Zerbi di volerlo vedere più grintoso. Quindi lei esorta il compagno di studio ad Amici 23 a seguirla agli allenamenti fisici, dopo un primo avvicinamento avvenuto nella scuola più amata dagli italiani.

“Ma non c’è la faccio… -si dice sfinito lui ancora prima di un primo esercizio alla sessione di allenamento che Marisol Castellanos prepara per Salvatore Moccia-…Inizio a fare un po’ di cyclette…no raga basta . Insomma, Petit si direbbe incompatibile con Marisol, ma lei proprio non ci sta a mollare la presa, consapevole di piacere al cantautore, almeno all’apparenza. “C’ho l’acido lattico da ieri…-fa sapere poi lui e lei lo sprona invitandolo ancora una volta ad allenarsi- e stai zitto”. Lui reagisce “tu ti alleni… guarda che fisico …si dici che sono figo pure quando mi alleno?!?- Marisol Castellanos punge Petit, esortandolo a reagire con ottimismo e a mettersi alla prova nel suo mondo: “caccia gli addominali… vieni Petit ti voglio più grintoso”. Immagini alla cui visione l’occhio pubblico di Amici 23 attivo via social si dice, nel sentiment predominante nel web, certo che tra Petit e Marisol Castellanos possa presto ufficializzarsi la terza coppia, dopo Sarah Toscano e Holy Francisco e Mew e Matthew, al talent show di Maria De Filippi.

Tuttavia, Salvatore Moccia si palesa raggelato all’idea di non essere all’altezza della daily routine della crush, Marisol Castellanos: “ma come faccio ad essere più grintoso se mi alleno e non mi va…”.

Anche oggi per Petit arriva una lezione inaspettata 💪🔥 #Amici23 pic.twitter.com/S0LtUNJRJJ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 19, 2023



Che la papabile coppia sia destinata a rivelarsi scoppiata sul nascere?

