Amici 23, Martina Giovannini: “E ancora va così”/ La verità nell’inedito “Da quando non ho smesso di amarti”

Amici 23, Martina Giovannini rilascia “Da quando non ho smesso di amarti”

Martina Giovannini, uno dei talenti dalla voce cristallina tra i concorrenti in corsa al serale di Amici 23 di Maria De Filippi, presenta il nuovo brano dal titolo “Da quando non ho smesso di amarti”.

“Ciao, sono Martina- fa sapere la cantante interprete del suo nuovo inedito lanciato ad Amici 23 di Maria De Filippi – Da quando non ho smesso di amarti parla di una storia d’amore finita e io vorrei non fosse finita, perché sono legata ancora a questo sentimento”. É una Martina Giovannini particolarmente intimista l’interprete del brano, Da quando non ho smesso di amarti, che tra i credits vanta l’autrice ex concorrente cantante ad Amici di Maria De Filippi, Giordana Angi. Sotto l’ala protettrice della maestra e caposquadra Anna Pettinelli la preannunciata concorrente ammessa al serale di Amici 23, Martina Giovannini parla ai microfoni di un’intervista concessa a Wittytv, del nuovo brano, in cui ” ancora va cosi, da quando non ho smesso di amarti… da quando vedo quella stella e vorrei cadesse ma non cade mai”.

Il messaggio intrinseco del brano, “Da quando non ho smesso di amarti”

Il brano é il sentiment di presa consapevolezza dell’amore che continua anche dopo la fine di una storia a due. Nel brano scritto da Giordana Angi -tra i credits- si parla anche della volontà di voler riprendere in mano la propria vita, il dolore diventa musica, la valvola di sfogo che nell’apertura può portare ad una nuova destinazione: “si chiama distrazione, il meglio che ho imparato per sopravvivere “.

E, al contempo, quel dolore per la fine di un amore é necessario per maturare la concezione che “l’amore é restare e servono due visionari per continuare“. Tra i lyrics più rappresentativi di “Da quando non ho smesso di amarti”, le parole che evidenziano il sentiment della canzone: “si chiama convinzione, il meglio che ho imparato per sopravvivere”.

Tra i concorrenti nella gara di canto, per il volume di streaming su Spotify, intanto, Holden primeggia…











