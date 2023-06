Amici 23, Mattia Zenzola nuovo ballerino professionista nel cast?/ La risposta del “rivale” Umberto Gaudino

Amici 22, Umberto e Mattia si incontrano sul palco: esplode il gossip sul nuovo debutto TV all’orizzonte, di Amici 23

Mattia Zenzola si prepara per il nuovo debutto TV ad Amici di Maria De Filippi, nel ruolo di ballerino professionista ad Amici 23 e dopo la vittoria ad Amici 22, e ad anticiparlo sarebbe Umberto Gaudino. Quest’ultimo, ormai rodato ballerino professionista nel corpo di ballo di Amici, ha seguito come preparatore con l’insegnante Raimondo Todaro, Mattia, nel percorso biennale che l’allievo ha vissuto come concorrente al debutto TV ad Amici 21 e re-entry nel medesimo ruolo ad Amici 22, in seguito all’infortunio e il conseguente ritiro subiti dal giovane alla prima delle 2 edizioni. Nel corso della re-entry, conclusasi con la vittoria assoluta di Amici 22 da parte di Mattia Zenzola, Umberto Gaudino ha in più occasioni bacchettato l’allievo. Questo, tacciando Mattia di palesare una condotta scolastica non edificante, nel mostrarsi incurante delle correzioni nella tecnica e l’educazione fisica della danza, impartite in sala studio per la preparazione delle performance previste alle puntate di Amici. Ciò nonostante, Mattia é riuscito a sbaragliare la concorrenza dei competitor ballerini e cantanti in corsa fino alla vittoria di Amici 22, un traguardo a cui ora potrebbe seguire la promozione del giovane al titolo di ballerino professionista nel corpo di ballo di Amici 23, l’edizione del talent in partenza a settembre 2023. Questo, anche nell’ipotesi di una possibile sostituzione di Mattia al posto di Umberto, nel cast dei ballerini professionisti di Amici 23.

E ad avvalorare l’ipotesi dell’upgrade di Mattia al ruolo di ballerino professionista di Amici 23 é ora una collaborazione che ha visto i presunti “rivali” unirsi in un paso doble latineggiante sul palco dell’evento di reunion dei talenti di Amici 22: Il Rock in Roma – full out, in onda sulle reti Mediaset il 20 giugno 2023 ha visto Mattia e Umberto fondersi in un passo a due, sulle note di Hanuman, brano di Rodrigo y Gabriela. E ad avvalorare l’ipotesi della promozione al ruolo di ballerino professionista ad Amici 23, per Mattia, é in particolare la doppia intervista post-esibizione dei diretti interessati, dove i due sexy biondi si dichiarano entrambi felici collaboratori a Rock in Roma.

“É la prima volta che vi vediamo ballare insieme e vicini…- incalza il duo, il conduttore Nicolò De Divitiis prestando il fianco a Umberto con allusione al dualismo con Mattia, e Gaudino replica-….Ballare con questo ballerino fantastico Mattia, é un’emozione unica!”. Un momento TV immortalato in un video fruibile sul sito di streaming, Wittytv. Insomma, Umberto sembra essersi ricreduto in positivo su Mattia, consacratosi vincitore di Amici 22 grazie al supporto del pubblico espresso tramite votazioni al televoto adibito alla finale del talent show. “É stato il mio insegnante”, fa sapere poi, dal suo canto, Mattia, quando il conduttore gli passa il microfono. Insomma i “rivali” sembrano voler preannunciare così una collaborazione ad Amici 23, come coppia di professionisti. Tuttavia, non é da escludersi, tra le ipotesi che si sollevano a fronte della misteriosa collab, una sostituzione di Umberto con Mattia, ad Amici, voluta dalla produzione del talent facente capo alla conduttrice e produttrice Maria De Filippi. Ma quale sia la verità legata alla misteriosa collab resta l’arcano da svelarsi. Nel frattempo, inoltre, l’altra protagonista di Amici 22, Isobel Fetiye Kinnear, potrebbe sostituire Belen Rodriguez in TV…

