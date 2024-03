Amici 23, Mida: “Fightclub” é l’inedito della svolta?/ “Tutto cade giù”

Amici 23 di Maria De Filippi, Mida rilascia il nuovo inedito dal titolo “Fightclub”

Fightclub é il nuovo inedito promosso all’upgrade di singolo a primafirma del cantautore Mida, in corsa al circuito canto di Amici 23 di Maria De Filippi. Dopo la certificazione di disco di platino per le vendite del singolo Rossofuoco, Mida rilascia il nuovo inedito ballabile sulle piattaforme musicali, dal titolo Fightclub. Una up tempo sbarazzina e che può anche dirsi perché no l’invito ad un ballo appassionato nel mezzo di una battaglia personale da parte del cantautore, che insieme a Holden con Solo stanotte e Petit con Tornerai si impongono nella Top 3 della classifica degli inediti di Amici 23 stilata sulla base degli ascolti in riproduzione su Spotify Italia.

“Ciao, sono Mida, il mio singolo Fightclub parla del luogo dove affrontiamo i nostri guai -fa sapere il cantautore promosso al serale di Amici 23 dalla caposquadra Lorella Cuccarini -e noi abbiamo una persona accanto”.

Mida svela la sua nuova prova personale e artistica

Insomma, si parla di Fightclub nell’intervento che Mida concede a Wittytv, parlando della nuova canzone dance club e dalle vibes audaci, tra i lyrics “non fare domande” e “baciami fino all’ultimo istante” e la semplicità del ritornello “mi piace” rimarca, quindi, il cantautore. Fightclub é una prova del nove nello storytelling così come per lo stesso Mida, dal momento che rappresenta per il cantautore di Amici 23 il lancio della sua prima canzone up tempo nella gara di canto inediti ad Amici di Maria De Filippi, anticipando le dinamiche vibes della bella stagione estiva.

Una nuova sfaccettatura del suo essere cantautore, quindi, intende regalare di sé Mida, ai fan e potenziali tali, tentando di doppiare il traguardo della certificazione di disco di platino. La prima conseguita in assoluto, all’edizione del circuito canto in corsa al talent show di Amici 23 di Maria De Filippi, comma Rossofuoco. Intanto, “tutto cade giù”, come canta Mida in Fightclub, pronto a mettersi nuovamente in discussione come artista, ad Amici.











