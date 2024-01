Amici 23, Mida si commuove: “Rossofuoco” é il primo disco d’oro/ Le reazioni

Amici 23: Mida ottiene il disco d’oro con Rossofuoco

Mida vive un tripudio di emozioni nel mezzo delle festività a cavallo tra il Santo Natale 2023 e il Capodanno 2024, per il traguardo di “Rossofuoco” raggiunto ad Amici 23. Mentre sale l’attesa per il ritorno nei palinsesti TV e streaming sulle reti Mediaset di Amici 23, così come attenziona un video del profilo del talent show Amici di Maria De Filippi su Instagram, Mida riceve la notizia della prima certificazione di vendite musicali targate FIMI/GFK. La stessa concerne i risultati di vendite conseguite al rilascio del primo inedito lanciato ad Amici 23, dal titolo Rossofuoco, raggiungendo il traguardo della prima certificazione di disco d’oro che si registri per lui e in assoluto, all’edizione corrente del talent show di Maria De Filippi.

Le reazioni al traguardo di Amici

E non manca la pronta reaction entusiasta di Mida, cantautore e allievo pupillo di Lorella Cuccarini in corsa al circuito canto di Amici 23. “É una conferma- dichiara visibilmente emozionato l’artista moro, che batte il favorito candidato al primo disco d’oro sul tempo, ad Amici 23- un traguardo incredibile arrivato in poco tempo …non me lo aspettavo…”. Mida, quindi, non nasconde di aver preso parte alla competizione di Amici con lo spirito di partecipare e non essenzialmente vincere e sbaragliare la competizione, sospinto dalla voglia di fare intrattenimento: “a me piace fare musica e se piace non posso che ringraziarvi”…-aggiunge con gratitudine, poi, nella reaction alla notizia della Gold certification, Mida. Eppure, tra le annesse reaction social, oltre al supporto dei fan, l’artista riceve le critiche degli haters che infiammano la polemica corrente su Amici 23 accesa da Luca Jurman, che taccia il giovane di uso e abuso di effetti musicali nella competizione canora del talent show: “bravo a quello che gli regola l’autotune”, si legge in una delle critiche più aggreganti, ai danni di Mida.











