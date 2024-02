Amici 23, Nicholas Borgogni non é ammesso al serale?/ La scelta di Raimondo Todaro

Amici 23 di Maria De Filippi, Nicholas Borgogni é a rischio eliminazione

Il rinnovato appuntamento di Amici 23 di Maria De Filippi, in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, vede Nicholas Borgogni soffrire per la sospensione in giudizio, con in palio un posto al serale del talent show.

Ebbene sì, tra gli altri concorrenti in corsa per un posto al serale di Amici 23, Nicholas Borgogni si sente tradito dal maestro, dal momento che Raimondo Todaro non gli concede una maglia dorata per la promozione all’upgrade della nuova fase del talent show.

E, particolarmente pesante come un macigno é il parere di Raimondo Todaro, per Nicholas Borgogni, dal momento che il maestro di ballo darebbe all’allievo il conferimento voluto solo nel caso in cui Sofia Cagnetti lo avesse per prima: “Una Sofia la merita più di Nicholas, se non l’ha lei, io la maglia non la so a Nicholas” – é il pensiero del maestro che Nicholas Borgogni proprio non accetta, tanto da insorgere contro il maestro di ballo nel daytime di Amici 23 in onda sulle reti TV e Streaming Mediaset il 29 febbraio 2024-, “secondo lui ci sono altri ragazzi che si meritano più di me la maglia e io l’avrei nel caso in cui avanzasse una allora lui me la darebbe”.

Tra le anticipazioni del serale di Amici 23 di Maria De Filippi

Nel frattempo, intanto, si infiamma la competizione tra i talenti di Amici 23 di Maria De Filippi, con i posti in palio di accesso alla gara del serale all’insegna di prove di ballo e canto.

Tra le anticipazioni della nuova fase serale di Amici 23, il primo giudice ufficializzato della gara é Cristiano Malgioglio e il massimo numero chiuso e limitato di concorrenti previsti alla fase in partenza a marzo 2024 é di quindici, tra ballerini e cantanti previsti, suddivisi in tre squadre competitor.











