Amici 23, Nicholas Borgogni tradito da Raimondo Todaro?/ Le reazioni alle anticipazioni del serale

Amici 23 di Maria De Filippi, Raimondo Todaro si prepara ad eliminare Nicholas Borgogni?

I posti previsti per l’accesso alla fase serale di Amici 23, in tutto, sono 15, e intanto Nicholas Borgogni si sentirebbe immeritatamente sottovalutato e in un certo senso “tradito” da Raimondo Todaro.

Così come si evince nel daytime di Amici 23 in onda il 27 febbraio 2024, alla convocazione in studio degli insegnanti con i ballerini e i cantanti allievi in corsa per un posto alla fase del talent in arrivo, Raimondo Todaro lascerebbe intendere di non voler dare la maglia dorata ai suoi allievi se non alla data di scadenza prevista per la selezione dei concorrenti seralisti. Ma non solo. In un acceso scontro tra i professori di canto e ballo, il maestro di danza lascerebbe intendere che non darebbe la precedenza a Nicholas per l’ambita maglia dorata, mentre per la collega avversa Alessandra Celentano sarebbe data per scontata la promozione a Borgogni da parte del mentore.

Amici 23: trapela la data della prima registrazione del serale/ Lo spoiler TV

Il sentiment della classe in vista del via al serale di Amici 23

E al termine della convocazione tra i professori, una volta rientrati nella classe dei talenti ballerini e cantanti si registrano tra le reazioni più disparate degli allievi.

“I posti sono quindici confermati -fa sapere Giovanni Tesse, che attenziona il sospetto che una eliminazione sia in arrivo tra gli ultimi nel rendiconto generale delle classifiche dei circuiti competitor, ballo e canto, Nicholas Borgogni e Nahaze -se ne va uno di loro oppure entrambi in pratica”. E Nicholas Borgogni non ci sta al sentiment che lo darebbe per eliminato e non ammesso al serale: “come se Sofia Cagnetti si meritasse più di me la maglia… Se parli di tecnica va bene, ma io mi sono fatto il cu*o qui”.

Amici 23, 15 posti disponibili al serale: chi è eliminato?/ Todaro e Pettinelli alle strette: chi rischia

Il presentimento dominante nella classe di allievi é che al serale non siano ammessi gli ultimi classificati, come Nicholas Borgogni , che risulta spesso tra le basse posizioni, nel caso specifico, nella classifica ballo: “secondo il ragionamento di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano gli ultimi se ne devono andare, a meno che il prof non creda in te e ti salvi”.

Nel frattempo, intanto, tra le reazioni dell’occhio pubblico di Amici 23 attivo sul profilo Instagram ufficiale del talent show, c’é chi grida al tradimento di Raimondo Todaro verso Nicholas, tacciando il primo di aver illuso il giovane rispetto alla promozione al talent show di Maria De Filippi.

Amici 23, il serale é a numero di concorrenti limitato/ L'anticipazione bomba!













© RIPRODUZIONE RISERVATA