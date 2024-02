Amici 23, é bagarre tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli: c’entra il serale/ “Ma che vuoi dalla vita mia?”

Amici 23 di Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli si scontrano in studio

Esplode lo scontro tra Rudy Zerbi e il resto dei professori di ruolo ad Amici 23 di Maria De Filippi, tra cui Anna Pettinelli. E il motivo é presto detto, tra le immagini nel daytime di Amici 23 in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, datato 27 febbraio 2024.

Nel rinnovato appuntamento di Amici 23, in particolare, in una convocazione degli insegnanti con gli allievi in corsa per un posto al serale del talent show di Maria De Filippi, Rudy Zerbi taccia Anna Pettinelli di non avere ben chiara una scelta artistica tra gli allievi lasciati in sospeso per il posto di concorrente al serale di Amici 23 di Maria De Filippi.

“Ma che vuoi dalla vita mia? -fa sapere Anna Pettinelli , in risposta al j’accuse di Rudy Zerbi -.Io ho sospeso alunni in quarta e quinta puntata… E i miei sono ora come Lil Jolie, Kia e Sarah Toscano in attesa di un giudizio definitivo… ma perché non hai dato la maglia a Lil Jolie, tu?”.

Si accende lo scontro tra i professori di Amici 23

Insomma, Anna Pettinelli proprio non ci sta alla messa in discussione subita da parte di Rudy Zerbi e lo scontro tra i due si fa sempre più infuocato ad Amici di Maria De Filippi. E come se non bastasse, poi, si aggiungono alla bagarre in studio anche gli scontri tra gli altri professori di canto e ballo in corsa per la sfida al serale di Amici di Maria De Filippi.

In particolare Alessandra Celentano taccia Raimondo Todaro di tenere sulle spine l’allievo Nicholas Borgogni, dal momento che lo erge tra i pupilli senza mai conferirgli la maglia di accesso al serale di Amici 23. E per il circuito canto, poi, Rudy Zerbi inveisce su Todaro appoggiando la posizione della amata collega storica Celentano.

Tra gli ex Amici, intanto, Angelina Mango ottiene la certificazione di disco di platino per le vendite del singolo La noia.

La corsa al Serale è entrata nel vivo e i prof Zerbi, Pettinelli, Celentano e Todaro si confrontano in studio sulle assegnazioni delle maglie dorate! #Amici23 pic.twitter.com/npnkHn0nUB — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 27, 2024













