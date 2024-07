Petit è disco d’oro con Mammamì: il traguardo dell’ex Amici 23

Sono mesi intensi di impegni e carichi di soddisfazioni per gli allievi di Amici 23, usciti dalla scuola di Maria De Filippi nell’ultima edizione. Anche Petit, che ha fatto parte della squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, sta godendo di un’indubbia ventata di popolarità grazie anche al successo dei suoi singoli, da Che fai a Tornerai e Mammamì, presentati al grande pubblico anche durante l’ultima puntata di Battiti Live 2024 su Canale 5.

Nelle ultime ore il giovane cantante, nato a Roma da madre di origini francesi e padre di origini napoletane, ha vissuto una soddisfazione enorme: Mammamì è stata infatti certificata disco d’oro dalla FIMI, la Federazione Industria Musicale Italiana, e rappresenta la prima certificazione ufficiale nella sua carriera. Un traguardo festeggiato dalla famiglia, dagli amici e anche dalla fidanzata Marisol Castellanos, giovane ballerina conosciuta proprio ad Amici 23 e con cui ha intrecciato una romantica storia d’amore.

Petit e la dedica della fidanzata Marisol Castellanos: “Ti prometto che…“

Anche la fidanzata Marisol Castellanos ha voluto celebrare il primo disco d’oro di Petit con Mammamì, e a lui ha dedicato un messaggio sulle Instagram stories. “Il tuo primo disco d’oro, ti prometto che sarò al tuo fianco ai prossimi. Sei il mio orgoglio“, la dolcissima dedica al cantante, al quale promette che rimarrà al suo fianco anche per i futuri dischi d’oro che otterrà nella sua carriera.

La storia d’amore della coppia, nata proprio nella casetta di Amici 23, sta procedendo a gonfie vele e, nonostante la distanza, trovano sempre l’occasione per ritrovarsi e trascorrere del tempo insieme. In un’intervista al settimanale Chi rilasciata lo scorso mese, Petit aveva confessato che tutto procede per il meglio: “Da quando siamo usciti dal programma ci stiamo vedendo ogni volta che possiamo, a volte viene lei a Roma altre vado io a Torino, oppure ci incontriamo in giro per l’Italia”.