Petit e la fidanzata Marisol Castellanos: la loro storia è nata ad Amici

A distanza di oltre due mesi dalla fine del talent di Canale Cinque, il giovane artista Petit continua a godersi la preziosa eredità raccolta nella trasmissione condotta da Maria De Filippi e diventa impossibile non citare la fidanzata Marisol Castellanos, uscita vincitrice nella categoria ballo e che dopo il format ha iniziato a costruire passo dopo passo il legame con il cantante, giunto anche lui all’ultimo atto del programma, pur senza riuscire a trionfare.

Petit riguardo al primo incontro con Marisol Castellanos ha ammesso, facendo emozionare i fan di Amici: “Ho capito di essermi innamorato di lei subito appena l’ho vista, poi anche con la lontananza ora che siamo usciti dal programma, sento il bisogno di stare con lei e quando siamo insieme stiamo benissimo” le rivelazioni di Salvatore Moccia che oltre all’arte nel talent di Maria De Filippi ha appreso anche l’amore. Una volta lasciata la Casetta la giovane coppia ha trascorso molto tempo insieme e le cose continuano ad andare bene tra di loro anche adesso che sono trascorsi oltre 70 giorni dall’ultimo atto del programma.

Marisol Castellanos e la storia con Petit: la curiosa rivelazione

La ballerina e fidanzata di Petit ha raccontato così il suo speciale legame con il giovanissimo cantante: “Il mio percorso di crescita personale ad Amici non sarebbe stato lo stesso senza Petit, che mi ha dato davvero tanto, avere una persona così presente con cui potersi dire tutto in una situazione in cui non era possibile uscire per otto mesi è stato fondamentale” le parole della ballerina.

Nei giorni scorsi l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha speso una dolce dedica per il giovane fidanzato Petit, rievocando i giorni felici vissuti nel programma di Canale Cinque che ha regalato una speranza di futuro a entrambi, che sognano di vivere i loro mestieri sfruttando quanto imparato nella Casetta: “Grazie a Petit e questa esperienza che mi ha regalato l’amore”, ha scritto su Instagram la fidanzata di Petit che adesso sogna una vita insieme al cantante che questa sera sarà tra i protagonisti della terza puntata di Battiti Live.