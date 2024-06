Petit e Marisol Castellanos stanno insieme dopo Amici 2024/ Lui confessa: “Sensazione mai provata prima”

Amici 2024, Petit si confessa a cuore aperto su Marisol Castellanos: “Ci vediamo ogni volta che possiamo”

Nella scuola di Amici 23 di Maria De Filippi i giovani talenti oltre a studiare e perfezionarsi nella loro arte, il canto o il ballo, condividono esperienza, sogni, desideri e ambizioni con altri ragazzi della loro età e spesso nascono delle belle storie d’amore. È il caso di Petit e Marisol, tra il cantante e la ballerina è scattata sin da subito la scintilla che poco a poco è diventato amore ed i due anche adesso che il talent è finito stanno insieme. Salvatore Moccia, questo il nome del giovane cantante, in molte interviste ha speso sempre parole bellissime per la sua fidanzata e di recente ha affidato al settimanale Chi le sue sensazioni.

Petit e il retroscena sull'amore con Marisol nato ad Amici/ "Ad un certo punto non l'ho più considerata e..."

Innanzitutto Petit sulla fidanzata Marisol Castellanos ha rivelato che il loro amore procede a gonfie vele e che, anche se vivono distanti, si vedono ogni volta che possono: “Da quando siamo usciti dal programma ci stiamo vedendo ogni volta che possiamo, a volte viene lei a Roma altre vado io a Torino, oppure ci incontriamo in giro per l’Italia” In passato il giovane rapper aveva rivelato di sognare la convivenza con la sua amata ma per il momento è necessario attendere considerando gli impegni di entrambi.

Dustin Taylor è Isobel di Amici fidanzati? "Com'è il nostro rapporto"/ Poi la confessione su Elena D'Amario

Petit sulla fidanzata Marisol Castellanos: “Quando l’ho vista ho provato qualcosa mai provato prima”

Ospite del podcast di Lorella Cuccarini, Dimmi di te, Petit ha rivelato un retroscena sulla fidanzata Marisol Castellanos. Quando ha iniziato a capire di provare qualcosa per la ballerina all’interno della scuola di Amici 2024 si è fatto avanti ma lei per molto tempo è rimasta sulle sue. A questo punto ha cambiato strategia mostrandosi più freddo e distaccato ed ha funzionato. E durante l’intervista al magazine Chi proprio sul loro primo incontro ha confessato: “Quando ho capito che tra di noi stava nascendo qualcosa? Non c’è stato un momento preciso. Da quando l’ho vista la prima volta mi ha fatto uno strano effetto, ho sentito qualcosa che non avevo mai provato prima, e ancora oggi avverto la stessa sensazione.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA