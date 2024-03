Amici 23: Petit é la prima tendenza su YouTube/ Il traguardo con il singolo “Tornerai”

Amici 23 di Maria De Filippi, Petit é il primo della classe canto per il debutto su YouTube Italia

Petit é il primo cantautore in corsa tra i talenti di Amici 23 a raggiungere il titolo di più alta new entry tra le tendenze su YouTube Italia. Ebbene sí, accade nelle ultime ore in data odierna 14 marzo 2024, con Salvatore Moccia in arte Petit che si impone come il primo della classe canto in corsa tra i 15 concorrenti del serale di Amici 23, a ottenere il titolo di più alta new entry tra le tendenze per la musica. E il giovane conquista il riconoscimento al rilascio dell’audio in formato video del nuovo singolo, dal titolo Tornerai.

Dopo Che fai e Guaglió, Tornerai é il terzo singolo pubblicato dal nipote d’arte di Nadia Rinaldi, una ballad romantica che parla del ritorno di fiamma di un amore che supera ogni barriera, anche la fine di una storia tra due persone finite a distanze geografiche, lontani l’uno dall’altra.

Petit batte la concorrenza…

Con Tornerai Petit si impone alla posizione numero 12 tra le nuove tendenze per la musica ed é l’unico cantautore di Amici 23 a debuttare nella Top20 delle tendenze per la musica su YouTube, seguito da Holden, che é invece in Top50. Tuttavia, il compagno di squadra di Petit, Holden, si aggiudica il record per la doppia tendenza segnata su YouTube Italia con il video dell’audio così come con il video ufficiale di Solo stanotte.

Insomma, si fa infuocata la competizione tra i talenti cantautori della squadra capeggiata da Rudy Zerbi, la prima formazione a dare il via al serale di Amici 23 di Maria De Filippi. Nel frattempo, intanto, sale l’attesa generale per la prima puntata della fase serale di Amici 23 di Maria De Filippi, prevista presumibilmente in onda a fine marzo 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset.











