Amici 23, Rudy Zerbi: “Holden é il primo 10 della classe…”/ Le reazioni alla cover di “Stella di mare”

Amici 23 di Maria De Filippi, Holden sbaraglia la concorrenza al talent show: la cover di Stella di mare é un successo

Holden replica all’accusa dei detrattori con una standing ovation messa a segno, alla prova cover ad Amici 23 di Maria De Filippi. Se da una parte gli haters lo tacciano di una raccomandazione beneficiata con il banco di studio di canto ad Amici 23, perché figlio d’arte del marito di Laura Pausini, producer e musicista, Paolo Carta, i fan e non solo si dicono fieri del beniamino: Holden raggiunge il vertice nella classifica della gara canto domenicale del talent, giudicata da Annalisa ad Amici 23. E lo fa esibendosi alla cover di Stella di mare, brano originale di Lucio Dalla.

Una prova che dona emozioni al cardiopalmo all’orecchio pubblico tra gli ascoltatori di Amici 23 di Maria De Filippi, come si evince nel sentiment web tra le interazioni di consenso più disparate, come like, commenti e condivisioni di approvazione plenaria. E il fenomeno si riflette tra le parole del talentscout che ha promosso Holden, Rudy Zerbi, visibilmente commosso all’ascolto della cover del pupillo: “che cosa fantastica che hai fatto! Una voce pazzesca, una produzione pazzesca… il primo dieci di quest’anno – é la piena promozione del figlio d’arte ad Amici 23, che fa avanzare la categoria bistratta dei figli d’arte di cui diventava caposcuola LDA ad Amici 21-, spero tanto che Lucio da lassú l’abbia potuta ascoltare”. A fare eco al talentscout é la giudice e cantante di Mon Amour: per Annalisa la prova di Holden é “impattante”.

Holden é viral su TikTok!

E, non a caso, le immagini della cover domenicale di Amici 23 é ora un trend tra i video più virali su TikTok, alla condivisione di massa degli utenti. Che Holden sia il nuovo LDA, ad Amici 23? Nel frattempo, l’ex Amici 22 e anche lei figlia d’arte, Angelina Mango, si impone tra i papabili concorrenti Big al Festival della Canzone di Sanremo 2024.

