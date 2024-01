Amici 23, Sarah Toscano lancia una frecciatina a Holden/ Il gesto social che non passa inosservato

Amici 23, Sarah Toscano e Holden fanno sognare il joint-fandom

Sarah Toscano lancia una frecciatina social al mancato amore Holden, infiammando la competizione tra i competitor di Amici 23. O almeno questo è il sentiment predominante tra i fan del talent show attivi nel web, visto un curioso gesto che sembra non passare inosservato, della cantautrice allieva di canto in corsa ad Amici 23. Al centro del gossip made in Italy Sarah Toscano e il “First-class” di canto ad Amici- per il volume di ascolti su Spotify Italia – si sarebbero avvicinanti in modo importante. Tanto da lasciar pensare al joint fandom che in corso tra loro ci sia un conto d’amore lasciato in sospeso oltre le lezioni e le prove musicali che li vedono contrapporsi da mesi, nella scuola di Maria De Filippi.

Amici 23, Sebastian Melo torna nel cast/ Web in tilt per il ruolo dell'ex allievo!

Tuttavia, nel periodo segnato dalle vacanze natalizie, Holden ha provato a spegnere ogni speranza nutrita dai fan di Amici 23, sulla possibile nascita di una coppia con Sarah Toscano, scrivendo in un post via social: “Possiamo sfatare di Sarah? Siamo amici“.

Il curioso gesto social di Sarah Toscano é una provocazione lanciata a Holden: il sentiment

Ma ecco che un nuovo e curioso gesto social riaccende le speranze dell’occhio pubblico sull’amore possibile tra i due cantautori. In occasione dei celebrativi per il suo diciottesimo compleanno, l’allieva di Lorella Cuccarini pubblica sul suo profilo Instagram la cover del suo ultimo singolo Viole e Violini, dove lei allude ad una storia tra due persone di età diverse ironizzando sul fatto di essere ancora minorenne e quindi di “non avere l’età” per affrontare le sfide di una lovestory. E nel post-rilascio del singolo, lei scrive al ritorno su Instagram sibillina, in quella che per i fan vorrebbe essere una frecciatina lanciata alla presunta crush di Amici 23, Holden: “Quindi ora ho l’età?“.

Sanremo 2024, al via le prove/ Angelina Mango e Emma Marrone tremano, Geolier é il favorito e...

Che Sarah stia tentando Holden in ogni modo possibile, anche con il mezzo social? Chissà. Nel frattempo, nel circuito canto ad Amici 23 si infiamma il caso dei talenti uscenti Mew e Matthew…













© RIPRODUZIONE RISERVATA