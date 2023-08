Amici 23: Serena Carella ingaggiata nel cast?/ Torna dall’America e…

Amici 21 di Maria De Filippi, Serena Carella rientra in Italia dall’America: il futuro all’orizzonte é ad Amici 23?

Può dirsi tra i talenti ballerini più sottovalutati nella storia di Amici, l’ex Amici 21 Serena Carella, che al rientro in Italia dall’America potrebbe vedersi prossima al nuovo debutto TV, anche ad Amici 23. Si rileva in questi giorni di calda estate 2023 made in Italy il rientro nel Belpaese dell’ex concorrente al circuito danza del talent show di Amici 21, Serena Carella, dopo un periodo formativo di studio della danza avviato in America per una borsa di studio conseguita ad Amici.

Partita a settembre 2022 per il percorso meritato d’oltreoceano e vinto dalla giovane in premio ad Amici, Serena Carella ha intrapreso gli studi della danza presso la prestigiosa scuola americana The Ailey School. Un periodo di formazione che l’ha vista al centro del gossip non solo per la sua lontananza dall’Italia, ma anche per le indiscrezioni circolate online sulla chiacchierata rottura della ragazza con il fidanzato storico conosciuto ad Amici 21, il cantautore Albe, rivale amico del papabile giovane concorrente Big a Sanremo 2024, LDA.

E alla re-entry italiana potrebbe ora seguire un nuovo debutto TV, in particolare ad Amici 23 per la bionda Serena Carella, dopo la conquista dell’America segnata a dispetto delle critiche che la giovane riceveva in un primo momento al talent show dalla maestra Alessandra Celentano. Quelle relative ad una spiccata carenza di tecnica nella danza in generale e la mancanza di linee fisiche al confronto con i canoni della ballerina perfetta richiesti nel dance-biz. Serena Carella potrebbe entrare a far parte del corpo di ballerini professionisti attivo al talent di Maria De Filippi, per l’edizione in onda in chiaro TV su Canale 5 e in streaming online sul sito web Mediaset infinity, in partenza il 17 settembre 2023.

Questo, sulla scia di un preannunciato nuovo ruolo.

Serena Carella é chiamata a prendere parte all’evento Cervia Milano Marittima in partnership con l’ex ballerino professionista di Amici Kledi Kadiu, tra i ballerini professionisti ingaggiati nel progetto attivo tra il 24 e il 27 agosto 2023. Un nuovo traguardo dal tricolore italiano che potrebbe dare il via ad una serie di molte collaborazioni stellari per Serena Carella, come il debutto “annunciato” a prima firma di Il sussidiario .net, ad Amici 23.

“Drying”, “asciugandomi” scrive intanto nella caption di una nuova sexy carrellata di foto estiva postata via Instagram, la curvy ballerina bionda. Segno che Serena riesca a concedersi degli attimi di vacanza, oltre gli impegni in agenda.

