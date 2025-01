Amici 24, anticipazioni 14esima puntata su Canale 5 oggi 12 gennaio 2025: tutti gli ospiti

Dopo la lunga pausa per le festività natalizie, oggi 12 gennaio 2025 torna in onda il pomeridiano di Amici 24. L’appuntamento domenicale con la classe del talent di Canale 5 è condotto, come sempre, da Maria De Filippi, che si avvale della presenza della commissione di professori, oltre che di un team di esperti esterni al programma. Saranno loro, infatti, a giudicare le esibizioni dei ragazzi di Amici nel canto e nel ballo, stilando poi una classifica dal migliore al peggiore.

Ascolti Tv, C'è posta per te vs Ora o Mai più/ Maria De Filippi raddoppia Marco Liorni: ecco i dati

Per la prima puntata del nuovo anno, Maria De Filippi ospita in studio un duo di grandi artisti della musica italiana: Ornella Vanoni e Dardust. Per giudicare la gara di ballo torna, invece, in studio Garrison. Infine, la conduttrice ospita un altro habituè del programma, Ermal Meta, che si esibirà nel suo ultimo singolo.

Pierdavide Carone attacca Valerio Scanu: "Ti vuoi prendere tutte le mie canzoni"/ La verità su Sanremo 2010

Le gare e i compiti della nuova puntata

Non sono previste sfide in questa puntata di Amici 24, questo perché la produzione ha deciso di anticiparle e svolgerle durante il daytime, senza la presenza del pubblico. Ciò vuol dire che la puntata di oggi sarà tutta dedicata alle gare e ai compiti che gli allievi hanno ricevuto nel corso di queste settimane. Nel particolare, i cantanti, stando alle anticipazioni (che trovate qui, con tutte le classifiche) si esibiranno in gara con i loro nuovi singoli: chi sarà giudicato il migliore?

Se per il canto ci sarà un assente, Senza Cri, che è malata e impossibilitata a gareggiare, i ballerini di Amici 24, invece, gareggeranno tutti e lo faranno su coreografie del tutto nuove, giudicate da Garrison. Alcuni di loro, come Chiara, saranno anche chiamati a fare delle esibizioni extra, assegnate loro da un professore di ballo non proprio.

Pagelle C'è Posta per Te 2025, 1a puntata/ Denny irremovibile, Enza cuore d'oro, Dusan Vlahovic stende il web

Come vedere Amici 24 in diretta streaming

Le anticipazioni della nuova puntata di Amici 24 ci svelano che non mancheranno liti tra professori in studio. In particolare, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo discuteranno per Chiara, così come Rudy Zerbi e Anna Pettinelli faranno per Nicolò. Ricordiamo che Amici 24 è visibile su Canale 5, a partire dalle 14, ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity. La puntata è inoltre disponibile on demand poche ore dopo la messa in onda su Canale 5.