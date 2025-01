Amici 24, anticipazioni della puntata di domenica 12 gennaio 2025 su Canale 5

La lunga pausa del pomeridiano di Amici 24 sta finalmente per interrompersi. Oggi 9 gennaio 2025 si registra la puntata che vedremo in onda domenica 12 gennaio su Canale 5. In attesa delle anticipazioni, ricordiamo che Maria De Filippi oggi torna in studio con la classe di Amici al completo, che torna finalmente a mettersi alla prova di fronte ai propri professori e ad una giuria esterna chiamata per l’occasione.

Alle cattedre di Amici 24 ritroviamo il sestetto di prof composto da Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini per il canto, e Deborah Lettieri, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo per il ballo. In questi giorni, la scuola di Amici 24 non si è fermata, anzi i professori hanno iniziato a valutare chi dei ragazzi potrà conquistare un posto al serale e chi no.

Le sfide della quattordicesima puntata di Amici

Prima di parlare di serale per gli allievi di Amici 24, bisognerà capire che riuscirà a rimanere nella scuola dopo le sfide. Ricordiamo, infatti, che per un provvedimento disciplinare, quasi tutti gli allievi sono finiti in sfida. Alcuni hanno già affrontato e superato la prova, ma c’è chi deve ancora sfidare il proprio rivale. Parliamo di TrigNo, Ilan Muccino, Nicolò, Mollenbeck e Dandy, che potrebbero tutti affrontare la loro sfida nel corso della registrazione di oggi.

Alcuni di loro rischiano il posto nella scuola di Amici anche per il rendimento avuto finora. TrigNo, in particolare, è finito all’ultimo posto come rendimento per gli allievi di Anna Pettinelli. Il che mette a rischio il suo possibile accesso al serale, così come accaduto per Dandy e per Chiamamifaro. La cantante ha avuto un confronto acceso con Rudy Zerbi, che si è detto non più così convinto di lei.

Chi sarà eliminato ad Amici 24?

Oltre alle sfide e alle nuove gare di canto e ballo, gli allievi di Amici 24 dovranno anche affrontare dei compiti speciali assegnati loro dai professori durante le vacanze natalizie. Non mancheranno, poi, nuovi scontri tra prof, spesso in disaccordo sul rendimento degli allievi nella scuola. Chi sarà eliminato e chi svetterà nelle classifiche? Non resta che attendere le anticipazioni della nuova puntata di Amici 24.