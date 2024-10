Deborah Lettieri rompe il silenzio: “Incubo degli allievi? Ecco che coach sarò”

È andata in onda solo una puntata del pomeridiano di Amici 2024 e già la nuova coach di danza Deborah Lettieri ha fatto capire di che pasta è fatta. L’univa vera new entry del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi subentrata a Raimondo Todaro si è contraddistinta per essere forte e inflessibile. Per fare solo un esempio è andata su tutte le furie con l’allievo ballerino Gabriele Baio quando ha saltato una lezione perché infortunato ad un piede. Adesso l’ex ballerina del Crazy Horse ha rilasciato una lunga intervista a Libero in cui si è sbilanciata sul rapporto con gli altri professori di Amici di Maria De Filippi e soprattutto ha rivelato che tipo di insegnante sarà.

“Nei ballerini cerco il carisma, cos’è? Quel qualcosa che attrae l’attenzione….Se mi fai commuovere, piangere per me è fatta. Se invece sei perfetto tecnicamente ma non hai carisma, non ti posso guardare per un’ora e mezza. Mi stufo. Oggi ci sono quindicenni che fanno virtuosismi che ai miei tempi mi sognavo. Detto questo non sarò un’insegnante sempre morbida, so essere severa.” ha confessato la coach di Amici di Maria De Filippi Deborah Lettieri e subito dopo ha ribadito: “Sono contenta di tutte le scelte fatte dei ballerini ma non sarò sempre morbida. Se utile sarò severa.” Per il suo carattere duro e inflessibile si è già aggiudicata il soprannome di ‘Incubo degli allievi’, si contenderà il ‘titolo’ con Alessandra Celentano?

Si è buttata a capofitto in questa nuova avventura ad Amici di Maria De Filippi con emozione, gioia ma anche un po’ di timore, Deborah Lettieri e, sempre durante l’intervista concessa a Libero, ha rivelato che la conduttrice Maria De Filippi l’ha incoraggiata dandole consigli e pareri: “Il consiglio più prezioso? Essere me stessa. Ho sempre seguito Amici anche se, stando all’estero, non regolarmente. Non ne conoscevo le dinamiche. Avevo dei timori. Ma seguirò i consigli di Maria e della sua squadra, sono tutti molto sinceri.”

Ed al proposito degli altri coach di Amici 2024, su di loro ha confessato: “Emanuel Lo lo conoscevo già, io avevo 14 anni e lui 18 ed era già assistente di Mauro Astolfi. Anna Pettinelli è mia vicina di camerino. Con Alessandra Celentano abbiamo punti di vista diversi ma non per questo (per ora) ci scontriamo.” Nessun riferimento, invece, durante l’intervista di Deborah Lettieri a Raimondo Todaro il coach di cui ha preso il posto.